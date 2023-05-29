До 740 рублей. Белорусам напомнили о штрафе за мак и коноплю на огороде. А за что посадят?

Опубликовано: 29.05.2023 14:54 , Обновлено: 29.05.2023

За посев в огороде некоторых растений белорусам грозит крупный штраф. В некоторых случаях за это можно оказаться и за решеткой.

В милиции напомнили, что за незаконный посев, выращивание растений или грибов, содержащих наркотические или психотропные вещества, предусмотрена как административная (статья 17.1 КоАП РБ), так и уголовная ответственность (статья 329 УК РБ).

Так, если кто-то вырастил эти растения без цели сбыта, то за это грозит штраф в размере до 740 рублей (до двадцать базовых величин).

Если же будет доказано, что растения выращивались для сбыта, то за это предусмотрена уже уголовная ответственность. Грозит штраф, или арест, или ограничение свободы (до трех лет) или лишение свободы на тот же срок.

В случае повторения правонарушения, грозит наказание: ограничение свободы на срок до пяти лет или лишением свободы до семи лет. Если это было совершено организованной группой, то в этом случае, грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Ранее Телеграф писал, почему могут оштрафовать некоторых белорусов, кормящих птиц.

До 2220 рублей штрафа. В ЖКХ рассказали, почему могут оштрафовать некоторых белорусов, кормящих птиц