В милиции Беларуси назвали 6 вакансий, на которые лучше не откликаться. Что с ними не так?

Опубликовано: 19.03.2024 12:31 , Обновлено: 19.03.2024

В МВД Беларуси рассказали о вакансиях, с помощью которых мошенники "разводят" белорусов. Потенциальные "работодатели" дают объявления о несложной работе, где за пару часов в день обещают неплохие деньги.

Чаще всего в онлайн-пространстве мошенники разыскивают белорусов на такую работу, как:

написание комментариев;

перевод аудиозаписей в текст;

услуги курьера;

вычитка текста;

перепродажа товаров;

тестирование игр.

5 долларов в день за комментарии?

Потенциальному работнику предлагают писать отзывы на различных сайтах. За это мошенники обещают платить $5 в день, сообщили в официальном Telegram-канале журнала «Милиция Беларуси». По словам сотрудников МВД, за первый отзыв действительно заплатят. Цель у этого одна — вызвать доверие. Затем мошенники скажут, что возникли проблемы, и для их решения нужны ваши данные: номер карты, CVC и код из SMS. Что будет дальше, понятно.

Сперва 40 расшифровок аудио, а потом — деньги?

За перевод аудиозаписей в текст мошенники просят для начала выполнить минимум 40 заданий. Потом, правда, оказывается, что после определённой суммы брать новые заказы нельзя. Также в таких вакансиях может быть платная регистрация. Только после списания денег ничего не происходит, утверждают в МВД Беларуси.

Курьерская доставка за десятки тысяч рублей?

Курьеров в Беларуси действительно ищут часто. Однако стоит быть осторожным и опасаться обещаний о больших деньгах. Лженаниматели предложат вам десятки тысяч рублей за обычные доставки, после чего всплывёт один нюанс: речь идёт о закладках. При этом “работодатель” сам может натравить милицию, чтобы не оплачивать несколько выполненных заказов, рассказали в ведомстве.

Деньги за найденные ошибки в словах?

На данной “должности” вас попросят проверять тексты на плагиат или ошибки. Филологического образования не требуют: всё делается при помощи бесплатных онлайн-программ. Мошенники могут пообещать ежедневную оплату, однако:

один текст в работу взять нельзя;

сами тексты для проверки нужно покупать работнику;

обещанный доход не совпадает с реальным.

Перепродайте товар — и получите оплату?

Здесь всё просто. Вам обещают «высокий заработок не выходя из дома», после чего просят пополнить счёт в личном кабинете маркетплейса. Правда, оплата идёт почему-то физическому лицу… После перевода денег «наниматели», естественно, пропадают.

Играть и при этом зарабатывать?

В подобных вакансиях предложат проходить уровни в различных играх и сообщать “начальнику” об ошибках, которые вы нашли. После проделанной работы оплату якобы зачисляют в личный кабинет, а чтобы её вывести, придётся заплатить.

Ранее Телеграф писал, что хакеры наживаются на автовладельцах, которые производят оплату штрафов посредством онлайн-сервисов. Маскируясь под ресурсы, якобы связанные с Госавтоинспекцией, злоумышленники получают доступ к персональным данным пользователя.

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