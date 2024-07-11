До 5 лет тюрьмы. В Беларуси ввели уголовную ответственность за незаконный выезд за рубеж этих граждан

Опубликовано: 11.07.2024 15:28 , Обновлено: 11.07.2024

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон № 22-З от 8 июля 2024 года. Документ среди прочих изменений ввел уголовную ответственность за незаконный выезд за границу одной категории белорусов.

Закон внес изменения в статью 375-2 Уголовного кодекса. Если раньше ответственность предусматривалась за “умышленное незаконное перемещение носителя государственных секретов” Беларуси, других стран, международных организаций за переделы страны, то теперь ограничили выезд за рубеж всех белорусов, которые “осведомлены о государственной тайне”.

При этом право таких людей на выезд за пределы Беларуси “заведомо временно ограничено”, согласно законодательным актам, говорится в измененной статье. То есть белорусы должны быть в курсе, что им нельзя выезжать за рубеж без нужного разрешения.

Сами меры наказания не изменили. Незаконный выезд, согласно ч. 1 ст. 375-2 УК, наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.

Если же такое правонарушение привело к “тяжким последствиям”, то, согласно ч. 2 этой статьи, можно оказаться в тюрьме уже на пять лет.

[info_b]С полным текстом нового закона можно ознакомиться на Национальном правовом интернет-портале. [/info_b]

Выезд высоких чиновников - по согласованию президента

Напомним, согласно законодательным изменениям, введенным в мае 2024 года, чиновники на высших государственных должностях, председатели областных и Минского городского исполнительного комитетов, руководители силовых структур могут покидать Беларусь только по согласованию с президентом.

А силовые ведомства согласовывают выезд военнослужащих, сотрудников, работников и лиц гражданского персонала воинских формирований и военизированных организаций.

Ранее Telegraf.news приводил официальную статистику от МВД по миграции белорусов. Так, согласно данным ведомства, озвученным в январе 2024 года, за 2021 - 2022 годы из Беларуси уехало более 200 тыс. граждан, это в том числе трудоспособное население. Среди причин - получение вида на жительства в другой стране, релокация айтишников.

«Мы знаем каждого» — В МВД рассказали, почему из страны за два года уехало более 200 тыс. белорусов