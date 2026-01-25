До +3°C. В Беларусь возвращаются дожди европейской зимы. Есть первый прогноз и на февраль

Опубликовано: 25.01.2026 12:56 , Обновлено: 25.01.2026

В Беларуси на понедельник, 25 января, объявили оранжевый уровень опасности. Но на этот раз не из-за снегопадов или морозов, а из-за возвращения в страну классической для последних лет европейской зимы — известное белорусское «калянуля».

Из-за потепления в Белгидромете (Белорусский гидрометеорологический центр) предупредили о гололёде и гололедице. Кроме Витебской области, вся страна — под оранжевым уровнем опасности. А тут ещё и дожди обещают.

Температура в Беларуси в первый день недели будет очень контрастной. Если ночью она будет колебаться от -5°C до -20°C (с юго-запада на северо-восток), то днём в европейском приграничье республики воздух прогреется до +2°C. Дальше на северо-восток она установится чуть ниже -1…-7°С.

Впрочем, этого хватит, чтобы днём шёл не только снег, но и мокрый снег, а южнее — просто дождь.

«Снег будет неоднократно сменяться дождём и обратно, но в итоге мы останемся в его обширном теплом секторе, а потом в теплой, поступающей со Средиземноморья воздушной массе. Боюсь, к утру 27-го на всей территории страны будет уже околонулевая температура воздуха и слякоть», — сообщил погодный канал Nadvorie.

На вторник и среду (27–28 января) государственные синоптики из Белгидромета обещают такие же — не самые комфортные — погодные условия.

Во вторник: снег, мокрый снег, дождь. Температура ночью уже без морозов: -2…-9°С, а по западу даже без солнца в ночные часы будет местами -1…+1°С. Днём по всей стране от -4 до +3°С. Всё, конец сугробам, привет гололёду и слякоти. По северо-востоку, однако, пообещали сильный снег и мокрый снег.

снег, мокрый снег, дождь. Температура ночью уже без морозов: -2…-9°С, а по западу даже без солнца в ночные часы будет местами -1…+1°С. Днём по всей стране от -4 до +3°С. Всё, конец сугробам, привет гололёду и слякоти. По северо-востоку, однако, пообещали сильный снег и мокрый снег. В среду, 28 января, почти по всей территории страны осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью -6…+1°С, местами -7…-9°С, максимальная днём -4…+3°С.

Данные Белгидромета подтверждают и прогнозы европейской модели прогнозов погоды: ECMWF (Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды) в своих недельных сводках обещает отклонение температуры от климатической нормы на 3–6°, плюс много осадков.

Беларусь весь конец января будет в зоне атмосферных фронтов тёплого циклона с центром над Польшей.

А что в феврале?

Синоптики из Severe Weather дали очень предварительный (а значит, ещё может поменяться) прогноз для Европы на февраль. Мы посмотрели, что в их статье говорится о регионе, где находится Беларусь.

Авторы прогнозируют, что в начале февраля над Европой будет распространяться более тёплая воздушная масса, а холодный воздух сохранится лишь на севере и северо-западе. Для остальной части континента предположили температуры, близкие к нормальным или выше нормы. Всё это станет итогом переходного периода, когда погода перестраивается после стратосферного потепления.

Однако к середине февраля ситуация может серьёзно измениться. После коллапса Полярного вихря (Polar Vortex) холодный воздух из полярных регионов, с того самого севера Европы, начнёт смещаться в средние широты. Это значит, что февраль кое-кого в Беларуси снова может порадовать морозами, да и вообще возвращением более холодной погоды.

[inf]Полярный вихрь — это огромный устойчивый зимний циклон в стратосфере над полярными регионами Земли. Он удерживает наиболее холодный воздух в Арктике. Когда вихрь ослабевает или распадается (коллапс), струйные течения в атмосфере становятся более извилистыми, что позволяет морозному арктическому воздуху проникать южнее, вызывая резкие похолодания.[/inf]

Авторы прогноза на Severe Weather напомнили, что такая картина типична для периода после разрушения Полярного вихря. Однако в статье подчёркивается, что это долгосрочный тренд, и конкретные детали будут уточняться. Хотя подобный сценарий — холод в средних широтах после коллапса Полярного вихря — не случаен и хорошо изучен.