До +25°С. В Белгидромете рассказали, когда белорусам прятать зонтики

Опубликовано: 19.05.2023 11:31 , Обновлено: 19.05.2023

Метеорологи рассказали о прогнозе погоды в Беларуси на ближайшие дни и о том, стоит ли ждать дождей.

В субботу, 20 мая , ожидается переменная облачность, без дождей. Ветер северо-восточный ночью слабый, днем умеренный. Температура ночью +4..+10 градусов, до +12, днем +17..+23 °С, сообщает pogoda.by.

В воскресенье, 21 мая , преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура ночью +3..+8 градусов, днем +18..+24°С.

В понедельник, 22 мая , сохранится переменная облачность. В основном без осадков, лишь утром и днем по северу страны пройдут небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер неустойчивый, при грозах порывистый. Температура ночью +3..+8 градусов, днем +17…+25°С.