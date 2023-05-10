До +24°С. Синоптики рассказали, когда в Беларуси станет по-летнему тепло

Опубликовано: 10.05.2023 12:12 , Обновлено: 10.05.2023

Синоптики Белгидрометцентра озвучили прогноз на предстоящие три дня и рассказали, когда прекратятся ночные заморозки и станет по-летнему тепло. В отдельных районах страны пообещали до +24°С.

В четверг, 11 мая , согласно прогнозу Белгидромета, погода всё ещё будет определяться влиянием антициклона, из-за чего белорусов ждёт облачная погода, без осадков. Лишь в восточных районах, где днём, по словам синоптиков, начнёт сказываться влияние неустойчивой воздушной массы, могут пройти кратковременные дожди с грозами.

Ночная температура воздуха по стране будет колебаться от +1 до +7°С, а вот в Гродненской, Брестской и Гомельской областях вновь высока вероятность заморозков - до -3°С. Днём воздух прогреется до +16..+22°С.

Область повышенного атмосферного давления, которая формируется в тёплой воздушной массе, обусловит переменную облачность в Беларуси и 12-13 мая.

В частности, в пятницу, 12 мая , дожди маловероятны, а в отдельных районах снова будут заморозки - до -2°С. В среднем по стране минимальная ночная температура будет варьироваться от +1 до +8°С, дневная - от +17 до +22°С.

В субботу, 13 мая , осадки также маловероятны, однако, наконец, заметно потеплеет. В эту ночь синоптики уже не прогнозируют заморозков - температура опустится в среднем до +4..+9°С, в днём прогреется до летних +19..+24°С.

Вода в белорусских водоёмах прогрелась до +14°С

В Белгидромете также рассказали о гидрологической ситуации в стране. Так, по состоянию на 10 мая, на белорусских реках продолжается спад уровня воды. Суточная интенсивность составляет 1-30 см.

По-прежнему опасной высокой отметки уровень воды достигает на реке Припять у деревни Черничи, а у Петрикова Гомельской области - превышает эту отметку. Метеорологи сообщили, что ожидают спада уровней воды на реках до конца текущей недели.

Согласно информации МЧС, подтопления речными водами до сих пор наблюдаются в большинстве районов Гомельской области, а также в Витебском районе и Лунинецком районе (Брестская область).

Между тем, по данным гидрологов, вода в белорусских реках и водоемах уже прогрелась до +8,3.. 14°С.