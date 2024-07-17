До 2 лет тюрьмы. Жительница Солигорска получила "уголовку" после секса с молодым человеком

Опубликовано: 17.07.2024 11:43 , Обновлено: 17.07.2024

Жительница Солигорска Минской области в интернет-приложении познакомилась с молодым человеком, впоследствии "непринужденная переписка сблизила пару". В конце декабря 2023 года, как рассказали в Следственном комитете (СК), между ними случилась интимная близость, которая в свою очередь привела к уголовному делу в отношении женщины.

В управлении СК по Минской области сообщили, что 34-летняя жительница Солигорска занялась сексом за деньги. Правоохранители также выяснили, что больше 10 лет женщина состоит на учете с диагнозом ВИЧ-инфекция, ее предупредили об уголовной ответственности за поставление других лиц в опасность заражения.

Несмотря на это, как рассказали в УСК, солигорчанка вступила в интимную связь без использования средств защиты. В отношении женщины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК Беларуси (заведомое поставление другого лица в опасность заражения вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ)). Максимальное наказание за это - лишение свободы на срок до двух лет.

В ведомстве дополнили, что ранее женщину судили за уклонение от содержания детей, а также за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов.

Сейчас следователи устанавливают других людей, которые могли быть поставлены солигорчанкой в опасность заражения ВИЧ. Заразился ли мужчина, который занимался сексом в конце декабря 2023 года с этой женщиной, неизвестно.

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