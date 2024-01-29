БелЖД предупредила железнодорожников о 25 годах тюрьмы или смертной казни. Что произошло?

Опубликовано: 29.01.2024 11:41 , Обновлено: 29.01.2024

На официальном ТГ-канале Белорусской железной дороги 29 января появилась информация с призывом: «Железнодорожники, не ведитесь на провокации». От каких действий предостерегли, пригрозив самым суровым наказанием?

Авторы обращения предостерегли железнодорожников от участия в Telegram-каналах, которые в Беларуси признаны экстремистскими. Среди подписчиков и участников таких каналов, как сказано в сообщении пресс-службы БелЖД, некие “кураторы” ищут “исполнителей преступлений” и что “в поле зрения попадают в первую очередь те, кто активно участвует в обсуждениях, ставит лайки, предлагает свои варианты, призывает и выказывает готовность к радикальным действиям”.

“Дальше с “потенциальным кандидатом” идет общение, диалог, психологическая обработка и убеждение, что все действия безопасны и анонимны”, – пояснили в БелЖД. И предупредили:

[info_b]«Противоправные действия на объектах железнодорожного транспорта, которые сопряжены с совершением взрывов, поджогов и других действий общеопасным способом либо создающих опасность гибели людей, квалифицируются как акт терроризма (ст. 289 УК)». Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от 10 до 25 лет, пожизненное лишение свободы либо смертная казнь.[/info_b]

На БелЖД призвали железнодорожников «задуматься», чтобы потом не «раскаиваться».

Ранее Телеграф писал, что в ночь на 30 марта 2022 года КГБ и СОБР с применением оружия задержали троих мужчин. По словам МВД, они сожгли релейные шкафы сигнальной установки под Осиповичами.

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Впоследствии всем троим предъявили обвинения за участие в экстремистском формировании, терроризм и измену государству, за что в Беларуси предусмотрено максимальное наказание в виде смертной казни.

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