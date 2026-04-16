До 1350 рублей. В Беларуси вводят штрафы за пропаганду бездетности

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Опубликовано: 16.04.2026 07:41 , Обновлено: 16.04.2026

В Беларуси вводится административная ответственность за пропаганду бездетности, педофилии, гомосексуальных отношений и смены пола. Это предусмотрено очередными поправками в КоАП, под которыми уже поставил свою подпись глава государства.

Сам текст Закона “Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности” пока официально не опубликовали, однако в Администрации Президента (АП) расписали ключевые правовые изменения, которые этот документ несёт. Там подчеркнули, что он стал первой масштабной корректировкой административных кодексов с 2021 года - изменению подлежат сразу порядка 150 статей, плюс появятся некоторые новые.

В частности, теперь отдельный блок в административных кодексах будет посвящен защите традиционных ценностей . Какие именно ценности белорусские законодатели считают традиционными, можно логически вывести из того, что теперь оказалось под запретом. Так, теперь белорусов могут штрафовать за пропаганду гомосексуальных отношений, смены пола, педофилии и бездетности. Всё это, очевидно, традиционным ценностям противоречит, по мнению белорусских законодателей.

Точные суммы штрафов станут понятны после опубликования закона, но максимальные суммы в АП озвучили - до 900 рублей (это равнозначно 20 базовым величинам), а при совершении правонарушения в отношении несовершеннолетнего - до 1350 рублей (30 базовых) или административный арест.

Но пропаганда нетрадиционных ценностей - не единственный новый блок в административных кодексах Беларуси. Штрафные санкции в новой редакции прописали также за:

незаконные операции с цифровыми знаками (токенами),

нарушение требований к охвату территорий услугами сотовой связи и их качеству,

несоблюдение порядка приобретения служебных легковых автомобилей и другое.

Изменения претерпели ещё около 150 действующих статей кодексов, но они будут не столь критическими. Как пояснили в АП, эти корректировки просто приводят положения кодексов в соответствие с отраслевым законодательством, с учетом практики применения. В частности, для некоторых статей были уточнены подведомственность дел, права и обязанности участников процесса, а также состав правонарушений.

Ещё одной новацией новой редакции кодексов станет усиление профилактики правонарушений среди подростков . По это теме в кодексы включили отдельную главу, в которой расписали порядок применения так называемых мер воспитательного воздействия в отношении подростков. К таким мерам в Беларуси, в частности, понимается ограничение досуга (то есть “домашний арест”). В новой редакции кодексов прописали более чёткие сроки таких мер, исполнителей, которые будут отвечать за них, и саму процедуру наказания.

В парламенте предложили новые «меры воспитательного воздействия» для белорусских подростков

Одновременно с этим, в новой редакции были расширены основания для освобождения от ответственности . В частности, при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде, или исправлении ошибок в статистических документах, человека могут не подвергать более строгому административному наказанию.

Кроме того, в АП заявили, что поправки в кодексы позволят в какой-то степени дебюрократизировать административный процесс. К примеру, подать жалобу на действие должностных лиц, ведущих процесс, теперь можно будет в электронном виде, а некоторые дела по письменному ходатайству гражданина можно будет рассматривать без его личного присутствия.