До -10°С. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на выходные. А снег ждать?
На субботу, 28 января, Белгидромет объявил желтый уровень опасности из-за гололедицы. Что еще ждать белорусам на выходных?
По прогнозу синоптиков, 28 января будет по больше части облачно. Ночью и утром видимость немного снизит слабый туман.
Во многих местах страны пообещали небольшой снег и мокрый снег. Ветер будет неустойчивым и слабым.
Что касается температуры, то в субботу ночью прогнозируют -1..-7°С, а днем -4..+1°С.
В воскресенье, 29 января, снег пойдет с ночи по северо-западу Беларуси. А уже днем придет на большую часть территории страны.
Будьте внимательны на дорогах, так как гололедица сохранится. Ветер днем по северо-западу будет порывистый.
Ночью немного похолодает: обещают -2..-8°С, а при прояснениях — до -10°С. Днем же по стране температура составит от -4 до +1°С.