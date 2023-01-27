До -10°С. Синоптики рассказали о погоде в Беларуси на выходные. А снег ждать?

Опубликовано: 27.01.2023 14:51 , Обновлено: 27.01.2023

На субботу, 28 января, Белгидромет объявил желтый уровень опасности из-за гололедицы. Что еще ждать белорусам на выходных?

По прогнозу синоптиков, 28 января будет по больше части облачно. Ночью и утром видимость немного снизит слабый туман.

Во многих местах страны пообещали небольшой снег и мокрый снег. Ветер будет неустойчивым и слабым.

Что касается температуры, то в субботу ночью прогнозируют -1..-7°С, а днем -4..+1°С.

В воскресенье, 29 января, снег пойдет с ночи по северо-западу Беларуси. А уже днем придет на большую часть территории страны.

Будьте внимательны на дорогах, так как гололедица сохранится. Ветер днем по северо-западу будет порывистый.

Ночью немного похолодает: обещают -2..-8°С, а при прояснениях — до -10°С. Днем же по стране температура составит от -4 до +1°С.