До 1 часа. БелЖД предупредила об опоздании поездов на Могилевщине

Опубликовано: 06.04.2025 11:46 , Обновлено: 06.04.2025

"Белорусская железная дорога" (БелЖД) 6 апреля предупредила об опоздании до одного часа поездов на участке "Осиповичи-Могилев". Виной тому непогода.

В частности, по [link href=“https://t.me/belrw_official/19634” target=“_blank” rel=“noopener”] информации [/link] БелЖД, на названном участке упали деревья на железнодорожные пути. “Отдельные поезда на данном направлении следуют с отклонением от графика движения ориентировочно от 20 минут до 1 часа”, - сообщил перевозчик без указания конкретных поездов.

[info_b]Но можно обратиться в контакт-центр БелЖД по телефону 105, там должны проинформировать о времени отправления и прибытия составов. [/info_b]

Также на “Белорусской железной дороге” сказали, что они принимают “оперативные меры”, чтобы устранить последствия непогоды и вернуть поезда в график.

Ранее Telegraf.news писал, что, по информации госпредприятия “Минскэнерго”, непогода оставила без электроснабжения больше 130 населенных пунктов в Минской области. В свою очередь на Могилевщине света лишились 142 населенных пункта.

Снегопады оставили без света больше 130 населенных пунктов на Минщине и 142 — на Могилевщине