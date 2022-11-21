Для белорусских силовиков создали словарь из 500 слов и выражений молодежи. Зачем?

Опубликовано: 21.11.2022 16:07 , Обновлено: 07.02.2023

Телеканал СТВ сообщил, что Могилевский институт МВД опубликовал словарь молодежной лексики, куда вошли 500 "актуальных слов и выражений". С помощью справочника силовики надеются определять к какой из групп интересов относится тот или иной молодой белорус.

На какие конкретно группы разделили белорусскую молодежь, точно неизвестно. В репортаже говорится об одной - геймерах. Зато телеканал сообщил, что в Институте МВД считают, что 70% молодежного лексикона появилось в “виртуальном пространстве”. А создание самого справочника называют серьезной научной работой.

“Широкое применение может быть у книги, в первую очередь это все-таки для сотрудников органов внутренних дел, для сотрудников ИДН, может помочь сотрудникам уголовного розыска. А в широком смысле она пригодится и родителям, которые не совсем понимают своих детей, которые, например, много времени проводят в интернете”, - [link href=“https://ctv.by/novosti-mogilyova-i-mogilyovskoy-oblasti/mogilyovskiy-institut-mvd-prezentoval-spravochnik” rel=“noopener” target=“_blank”] заявил [/link] преподаватель кафедры социально-гуманитарных дисциплин Могилевского института МВД Евгений Иванов.

Ранее Телеграф сообщил, что министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков заявил 14 ноября, что в стране милиционеров начинают готовить с 9 лет. Для чего в Беларуси открыли “патриотические клубы” при воинских частях Внутренних войск В МВД.

Кубраков рассказал, что милиционеров в Беларуси теперь готовят с 9 лет. Где?