Директор «Комаровки» предупредил о 2-летней реконструкции крытого рынка. Закроют для покупателей?
Директор «Минского Комаровского рынка» Николай Хмельницкий анонсировал двухлетнюю реконструкцию крытой части. Но сразу же и успокоил покупателей. Закрывать рынок на время работ, по его словам, не планируется.
Как он заявил на совещании в Мингорисполкоме, концепция предусматривает «создание современного торгового пространства», сообщило агентство «Минск-Новости».
На практике это означает:
- замену почти 380 торговых витрин ,
- расширение зон обслуживания ,
- установку дополнительного холодильного оборудования и освещения , которое, по мнению руководства, должно «улучшить внешний вид» рынка.
Начать решили с мясных рядов.
Попутно, как это часто бывает, стали известны и другие интересные цифры. Хмельницкий рассказал, что непосредственно на самой «Комаровке» на данный момент занято 82% торговых мест.
Для сравнения, на Чижовском рынке этот показатель составляет 83%, а на Курасовщинском — всего 65%. Оба рынка принадлежат «Комаровке».
В апреле журналисты Telegraf.news показывали пожар на Комаровке. Правда, случилось это не на крытом рынке.
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