Директор «Комаровки» предупредил о 2-летней реконструкции крытого рынка. Закроют для покупателей?

Опубликовано: 07.07.2025 14:20 , Обновлено: 07.07.2025

Директор «Минского Комаровского рынка» Николай Хмельницкий анонсировал двухлетнюю реконструкцию крытой части. Но сразу же и успокоил покупателей. Закрывать рынок на время работ, по его словам, не планируется.

Как он заявил на совещании в Мингорисполкоме, концепция предусматривает «создание современного торгового пространства», сообщило агентство «Минск-Новости».

На практике это означает:

замену почти 380 торговых витрин ,

, расширение зон обслуживания ,

, установку дополнительного холодильного оборудования и освещения , которое, по мнению руководства, должно «улучшить внешний вид» рынка.

Начать решили с мясных рядов.

Попутно, как это часто бывает, стали известны и другие интересные цифры. Хмельницкий рассказал, что непосредственно на самой «Комаровке» на данный момент занято 82% торговых мест.

Для сравнения, на Чижовском рынке этот показатель составляет 83%, а на Курасовщинском — всего 65%. Оба рынка принадлежат «Комаровке».

В апреле журналисты Telegraf.news показывали пожар на Комаровке. Правда, случилось это не на крытом рынке.

Столб дыма над рынком. Минчане показали, как горела Комаровка