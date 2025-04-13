Столб дыма над рынком. Минчане показали, как горела Комаровка
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Пожар на столичном Комаровском рынке 12 апреля, хоть и был, по уверению Минского городского управления МЧС, «быстро ликвидирован», успел стать «героем» многочисленных видеороликов, снятых очевидцами. Кадры из TikTok с огнём и внушительным столбом дыма над торговыми рядами разлетелись по городским пабликам и соцсетям.
Как сообщили позже спасатели, горел один из открытых торговых павильонов, а площадь пожара составила около 15 квадратных метров.