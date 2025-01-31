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Директор агропредприятия «повесил» на бригадира 8600 рублей за падёж трёх коров, но платить придётся самому. Почему так?

Директор агропредприятия «повесил» на бригадира 8600 рублей за падёж трёх коров, но платить придётся самому. Почему так?
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Обвинённый в падеже скота бригадир молочно-товарного комплекса из Кормянского района добился правды с помощью прокуратуры. Директор местного сельхозпредприятия заставил его выплачивать 8,6 тыс. рублей за гибель трёх коров, но, как оказалось, поспешил с выводами.

История началась в июне 2024 года. На молочно-товарном комплексе с разницей в несколько дней погибли три коровы. Директор хозяйства решил, что виноват бригадир, которого приняли на работу за три дня до первого случая падежа. Ущерб оценили в 8,6 тыс. рублей и разделили на 10 месяцев, удерживая деньги из зарплаты работника.

Но прокуратура выяснила, что директор поторопился с выводами. Во-первых, одна из коров, как показало вскрытие, страдала от перитонита и сепсиса — болезней, которые развиваются месяцами, а не за три дня. Во-вторых, причины смерти двух других коров вообще не удалось установить. И, в-третьих, с самого бригадира даже не попросили объяснений, прежде чем признать виновным.

Прокурор Кормянского района опротестовал приказ директора. С бригадира сняли все обвинения. Более того, ему вернут более 2 тыс. рублей, которые уже успели удержать из зарплаты.

Но на этом история не закончилась. Оказалось, что в гибели одной из коров виноват сам директор, который вовремя не отправил её на убой. Теперь уже ему придётся возместить хозяйству ущерб в размере более 3,1 тыс. рублей. Такое решение принял суд, удовлетворив иск прокурора.

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