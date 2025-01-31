Директор агропредприятия «повесил» на бригадира 8600 рублей за падёж трёх коров, но платить придётся самому. Почему так?

Опубликовано: 31.01.2025 16:10 , Обновлено: 31.01.2025

Обвинённый в падеже скота бригадир молочно-товарного комплекса из Кормянского района добился правды с помощью прокуратуры. Директор местного сельхозпредприятия заставил его выплачивать 8,6 тыс. рублей за гибель трёх коров, но, как оказалось, поспешил с выводами.

История началась в июне 2024 года. На молочно-товарном комплексе с разницей в несколько дней погибли три коровы. Директор хозяйства решил, что виноват бригадир, которого приняли на работу за три дня до первого случая падежа. Ущерб оценили в 8,6 тыс. рублей и разделили на 10 месяцев, удерживая деньги из зарплаты работника.

Но прокуратура выяснила, что директор поторопился с выводами. Во-первых, одна из коров, как показало вскрытие, страдала от перитонита и сепсиса — болезней, которые развиваются месяцами, а не за три дня. Во-вторых, причины смерти двух других коров вообще не удалось установить. И, в-третьих, с самого бригадира даже не попросили объяснений, прежде чем признать виновным.

Прокурор Кормянского района опротестовал приказ директора. С бригадира сняли все обвинения. Более того, ему вернут более 2 тыс. рублей, которые уже успели удержать из зарплаты.

Но на этом история не закончилась. Оказалось, что в гибели одной из коров виноват сам директор, который вовремя не отправил её на убой. Теперь уже ему придётся возместить хозяйству ущерб в размере более 3,1 тыс. рублей. Такое решение принял суд, удовлетворив иск прокурора.

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