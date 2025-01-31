Россельхознадзор заявил, что обнаружил возбудителей опасной болезни в белорусской говядине

Опубликовано: 31.01.2025 15:13 , Обновлено: 31.01.2025

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России (Россельхознадзор) заявила о том, что в говядине белорусского производства обнаружили листерии - возбудители опасной бактериальной инфекции. В связи с этим продукцию этого производителя потребовали взять на "усиленный лабораторный контроль".

Журналисты Telegraf.news изучили официальное письмо, которое российское ведомство направило руководителям территориальных управлений Россельхознадзора. В нём указано, что в говядине, которую в Россию поставляла белорусская компания “Межево СТАРТ”, обнаружили листерии.

[info_b]Листерии - это возбудители потенциально опасного бактериального инфекционного заболевания, листериоза. Оно может нарушить работу центральной нервной системы, поразить миндалины, лимфатические узлы и печень. Особую опасность, по словам врачей, представляет для беременных женщин, новорождённых и пожилых, а также для людей с ослабленным иммунитетом. Главным источником заражения для человека считается именно неправильно обработанное мясо и непастеризованное молоко. [/info_b]

Производство компании “Межево СТАРТ” находится в Оршанском районе Витебской области. Компания заявления Россельхознадзора пока никак не комментировала.

Между тем, в российском ведомстве потребовали от Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства Беларуси изменить статус компании в официальном Реестре предприятий Таможенного союза и взять её продукцию на “усиленный лабораторный контроль”.

Там заявили, что подобное нарушение фиксируется впервые, однако на сайте Россельхознадзора есть информация о том, что листерии в говядине этого производителя российские проверяющие находили и раньше. Так, в октябре прошлого года ввоз этой продукции в Россию и вовсе был ограничен. Ограничения сняли совсем недавно - 17 декабря 2024 года.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в декабре прошлого года Россельхознадзор также заявил, что в сыре белорусского предприятия “Молочный мир” специалисты обнаружили кишечную палочку. В пресс-службе производителя обвинения категорически отвергли, заявив, что эта информация “не соответствует действительности” и расценив её как “порочащую репутацию” компании.

«Молочный Мир» ответил Россельхознадзору на обвинения в том, что тот обнаружил в сыре кишечную палочку