Белорусам стали рассылать сообщения о ракетном обстреле Минска. Мининформ объяснил, в чем дело

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Опубликовано: 11.10.2022 12:50 , Обновлено: 11.10.2022

Белорусам в мессенджерах начали приходить сообщения о том, что по Минску ударили ракеты и есть жертвы. В связи с этим в Министерстве информации Беларуси призвали «соблюдать цифровую гигиену».

«Смотреть всем, важная информация! По Минску были прилеты ракет! Есть жертвы», — написано в сообщениях с ошибками.

Далее пользователю предлагают перейти по ссылке. Но этого делать не стоит.

Скриншот: ОНТ

Как объяснили в Мининформе, при переходе по ссылке мошенники взламывают телефоны, крадут персональные данные и доступ к личным аккаунтам.

«Будьте бдительны и соблюдайте цифровую гигиену!», — призвали в ведомстве.

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Ранее Телеграф писал, что белорусам начали рассылать сообщения в мессенджерах с розыгрышем автомобилей и квартир от якобы торговой сети «Евроопт».

Белорусам стали обещать в мессенджерах квартиры и авто от «Евроопта». Вот почему не стоит в это верить