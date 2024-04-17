Депутаты согласились открыть доступ СК Беларуси к личным данным белорусов без их согласия

Опубликовано: 17.04.2024 15:18 , Обновлено: 17.04.2024

Депутаты белорусского парламента в среду, 17 апреля, во втором чтении приняли законопроект, предусматривающий ряд изменений, касающихся работы Следственного комитета. В числе одобренных депутатами предложений - открыть доступ сотрудникам ведомства к личным данным белорусов, в том числе - без их согласия.

Представляя документ в парламенте, член Постоянной комиссии Палаты представителей по национальной безопасности Игорь Пашков пояснил, что законопроект предусматривает предоставление новых полномочий Следственному комитету. Его сотрудникам предложили предоставить свободный доступ, в том числе удаленный, к информационным ресурсам (системам), содержащим персональные данные белорусов, причём при необходимости - даже без их согласия.

Кроме того, в случае принятия законопроекта, ежегодно представлять декларации о доходах и имуществе больше не обязаны будут рядовые служащие и младший начальствующий состав Следственного комитета.

Одобрили депутаты и некоторые изменения в приеме на службу в Следственный комитет - предельный возраст приема на службу решили увеличить с 25 до 28 лет, а курсантам, зачисленным в вузы Министерства внутренних дел на специальности Следственного комитета, предоставлять статус сотрудника Следственного комитета.

Ранее Telegraf.news сообщил, что с 26 апреля 2024 года в Беларуси вступит в силу новая редакция Закона о единой государственной системе регистрации и учета правонарушений. Данные о правонарушениях белорусов будут хранить не более десяти лет, а доступ к ним получит большее число людей. В частности, его откроют для таких организаций, как Белорусский союз женщин, Белорусский республиканский союз молодёжи (БРСМ) и “Белая Русь”.

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