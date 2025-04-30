Депутаты приняли в двух чтениях законопроект об амнистии 7630 белорусов. К кому не применят?

Опубликовано: 30.04.2025 16:28 , Обновлено: 30.04.2025

Палата представителей приняла сразу в двух чтениях законопроект об амнистии, приуроченной к 80-летию Победы. Проект, внесённый Совмином, предположил, что амнистия коснётся 7630 осуждённых. Кому могут уменьшить срок, а кто и вовсе выйдет на свободу?

Как и раньше, для применения амнистии основными условиями остаются полное возмещение вреда (ущерба), причинённого преступлением, и положительная характеристика осуждённого в период отбывания наказания.

Напомним, законопроект содержит несколько новелл, отличающих его от предыдущих:

«Наркотическая» статья . Ранее не судимым лицам, осуждённым по «наркотическим» статьям (к примеру, части 1-4 ст. 328, то есть не связанные со смертью человека от употребления), срок наказания могут уменьшить на 1 год.

. Ранее не судимым лицам, осуждённым по «наркотическим» статьям (к примеру, части 1-4 ст. 328, то есть не связанные со смертью человека от употребления), срок наказания могут уменьшить на 1 год. Онкогематология и депрессии кроветворения . Список тех, кого полностью освобождают от наказания (по состоянию здоровья), дополнят лицами с такими диагнозами, требующими специального лечения.

. Список тех, кого полностью освобождают от наказания (по состоянию здоровья), дополнят лицами с такими диагнозами, требующими специального лечения. Смерть по неосторожности . Тем, кто осуждён за неосторожное преступление, повлёкшее смерть человека, вместо замены лишения свободы на «домашнюю химию» (ограничением свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа) предложили сократить срок лишения свободы на 1 год.

. Тем, кто осуждён за неосторожное преступление, повлёкшее смерть человека, вместо замены лишения свободы на «домашнюю химию» (ограничением свободы без направления в исправительное учреждение открытого типа) предложили сократить срок лишения свободы на 1 год. Пожилые (70+) . Ранее не судимым лицам 70 лет и старше, осуждённым к лишению свободы на срок не свыше 6 лет, предлагается заменить реальное лишение свободы более мягким наказанием — «домашней химией». При этом подход не будет распространяться на лиц, которые совершили преступления, сопряжённые с причинением тяжких телесных повреждений, посягательством на жизнь человека или повлекшие смерть человека, преступления «экстремистской направленности».

Как и в прошлой амнистии, многодетным матерям, осуждённым за убийство или повлёкшие смерть по неосторожности тяжкие телесные повреждения, женщинам и одиноким мужчинам с несовершеннолетними детьми по «наркотическим» статьям, а также лицам, совершившим коррупционные преступления, срок могут снизить на 1 год.

Законопроект при этом чётко прописал, кто под амнистию не попадает , сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

Лица, причастные к «экстремистской и террористической деятельности».

Осуждённые за «злостное уклонение» от уплаты штрафа или от лишения права занимать должности (ч.2 ст. 423 УК).

Осуждённые за «незаконные действия в отношении госсекретов» (статьи 374, 375¹, 375² УК).

Осуждённые по ч.1 ст.349 (несанкционированный доступ к информации) и ч.1-2 ст.350 (уничтожение, блокирование или модификация информации) УК.

Проект был внесён Совмином 24 апреля, а уже 30 апреля принят депутатами сразу в двух чтениях. Теперь его должен одобрить Совет Республики и подписать глава государства.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что Генпрокуратура пообещала учесть при разработке законопроекта об амнистии недавние «послабления» в УК по «наркотической» статье 328.

Генпрокуратура ответила на «многочисленные обращения» белорусов об амнистии для осуждённых по «наркотической» статье