Палата представителей Беларуси приняла законы об ограничениях на микрозаймы и уголовке за беспилотники

Опубликовано: 16.09.2025 13:48 , Обновлено: 16.09.2025

Депутаты Палаты представителей 16 сентября первом заседании третьей рабочей сессии приняли несколько значимых для страны законопроектов. В их числе - проекты закона, вводящий ряд новых ограничений по выдаче микрозаймов, и закона, вводящего уголовную ответственность для владельцев гражданских беспилотников, а также ужесточение административной ответственности для "злостных уклонистов" от призыва.

Так, законопроект “Об изменении законов по вопросам предоставления займов”, принятый во втором чтении, в нижней палате парламента представлял член Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Алексей Райко. Целю законопроекта, по его словам, является снижение долговой нагрузки на физических лиц и исключения случаев займов на кабальных условиях, а также на “повышение доверия населения к финансовому сектору”.

Одним из главных нововведений законопроекта является запрет на выдачу займов физическим лицам для тех индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, которые официально не занимаются непосредственно микрофинансовой деятельностью. Законопроект также вводит запрет на выдачу займов в иностранной валюте или в условных денежных единицах, а также запрещает выдавать займы под залог единственного жилья.

Кроме того, документ, одобренный депутатами, предусматривает введение ограничений по размерам процентов и неустойки (штрафа, пени), котоыре можно прописать в договоре займа между физическими лицами, а также запрет на прямую рекламу микрозаймов для всех, кто не относится официально к категории микрофинансовых организаций.

В свою очередь законопроект, ужесточающий ответственность за нарушение правил использования гражданских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и авиамоделей, на заседании в парламенте представил член Постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Юрий Марецкий.

Он пояснил, что документ предполагает введение уголовной ответственности за повторный ввоз гражданских БПЛА и авиамоделей на территорию Беларуси (а также за хранение, оборот, изготовление и эксплуатацию) в нарушение требований законодательства. За первое подобное нарушение сейчас в Беларуси могут привлечь к административной ответственности, но если на таком нарушении попасться во второй раз в течение года после наложения первого административного взыскания, предлагается возбуждать уже уголовное дело.

Дополнительно поддержанный депутатами законопроект предполагает введение административной ответственности за следующие нарушения

управление гражданским воздушным судном, не зарегистрированным в Государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Беларусь, либо без наличия бортовой документации, которая должна находиться на борту воздушного судна при выполнении полетов, либо управление гражданским воздушным судном лицом, не имеющим права управления им;

нарушение требований по государственному учету и эксплуатации гражданских БПЛА.

Ещё одна корректировка Административного кодекса, поддержанная белорусскими депутатами, касается “злостных уклонистов” от армии или участия в военных сборах. Ужесточить наказание законопроект предлагает для тех, кто “злостно уклоняется” от штрафа (или исполнения дополнительного наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью) за этот проступок.

И, наоборот, документ предусматривает освобождение от уголовной ответственности за уклонение от мероприятий по призыву, если человек официально заявит органу, ведущему уголовный процесс, о том, что готов исполнить свою воинскую обязанность, встанет на воинский учет, пройдёт мероприятия по призыву на воинскую службу и явится на сборы.