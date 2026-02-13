Депутат парламента дала совет белорусским студенткам: "Сегодня у нас в моде ранняя половая жизнь"

Опубликовано: 13.02.2026 10:15 , Обновлено: 13.02.2026

Депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Наталья Дергач посоветовала белорускам не затягивать с материнством. Своё видение здорового материнства депутат озвучила на встрече со студентками Белорусского национального технического университета (БНТУ), которая прошла на днях в формате открытого диалога.

Как рассказали в пресс-службе Палаты представителей, студенток БНТУ собрали в столичном кинотеатре «Октябрь» в рамках республиканского проекта “Быть мамой – круто!”. Главной целью проекта в рамках Года белорусской женщины заявлено повышение осведомленности молодёжи о духовно-нравственных основах семьи, материнства и родительства и формирование уважительного отношения к семейным традициям.

Общаясь со студентками, Дергач, которая начинала свою профессиональную карьеру как врач-педиатр в Любанском районе, а затем стала главврачом одной из столичных поликлиник, посетовала на то, что белоруски сейчас рожают первенцев в среднем в 29 лет, а в официальный брак минчанки вступают не раньше 28–28,5 лет. Судя по всему, такие сроки депутат считает слишком поздними для рожениц.

“Хотелось, чтобы вы запомнили: чем старше становится девушка, женщина, тем больше у нее может быть заболеваний, тем тяжелее ей забеременеть”, - предупредила депутат.

Детей она назвала “подарком судьбы”, а самим девушкам посоветовала “заботиться о своем здоровье, прежде чем стать мамой”.

“И заботиться нужно в течение всей жизни. Сегодня у нас в моде ранняя половая жизнь, смена партнеров, сожительство”, - заявила депутат.

Кстати, недавнее исследование, опубликованное в журнале Health and Social Behavior Journal, показало ошибочность широко распространённого мнения о том, что рожать в более молодом возрасте безопаснее и для матери, и для ребёнка. Наиболее безопасным возрастом для материнства с точки зрения риска перинатальных осложнений учёные назвали 34 года.

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Многие белорусские медики идеальным репродуктивным возрастом, с точки зрения медицинских показателей, также называют возраст до 35 лет.