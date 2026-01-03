Даже ниже -25°C? Сразу три погодные модели предсказали Беларуси появление «холодного мешка»

Опубликовано: 03.01.2026 20:26 , Обновлено: 03.01.2026

К Беларуси приближается арктический холод. И это не шутки или преувеличения: сразу три погодные модели прогнозирования предсказали наступление сильных холодов. Правда, точные температуры, до которых дойдет, пока под вопросом.

Согласно полученным данным, в период 9–10 января Беларусь, вероятно, окажется во власти ледяного воздуха, поступающего с севера Европейской части России и Скандинавии, где температура уже приближается к -40°C.

«Похоже, вторжения арктического воздуха нам не миновать. Модели UKMO (Метеобюро Великобритании - Ред.), СМС и ECMWF (Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды - Ред.) прогнозируют морозы на территории Беларуси и ожидают, что будет -20..-25° и даже ниже», — предупредил популярный метеоканал Nadvorie.













Впрочем, ансамблевые модели (GEFS (Глобальная система ансамблевого прогноза) и ENS (ансамбль) ECMWF), которые усредняют данные и часто «сглаживают» экстремумы, показывают менее агрессивное, но всё равно значительное похолодание.









«Скорее всего, процесс вторжения в наш регион холода таки состоится, но пока не ясно, насколько интенсивный и продолжительный», — резюмировал эксперт Nadvorie.

[inf]Ансамблевые прогнозы — это метод, когда метеорологи запускают одну и ту же модель десятки раз с незначительными изменениями в начальных данных (в пределах погрешности измерений), чтобы получить не один точный, а целый набор возможных сценариев развития погоды. По итогам получается оценка вероятности прогноза, так как если все сценарии сходятся — прогноз надежен, а если сильно различаются — ситуация неопределенная.[/inf]

Вот и метеоканал «Метеовайб» описывает похожую синоптическую картину, которая тоже рисует серьёзные морозы. По данным источника, на следующей неделе Беларусь окажется в тыловой части атмосферных вихрей, в так называемом «холодном мешке». Это создаст условия для беспрепятственного распространения чрезвычайно холодного воздуха вглубь континента.

«Долгосрочные прогнозы основных моделей в Беларуси уже видят вероятность сильных морозов до -15..-20°С, местами до -25°С в конце следующей недели и в начале 2-й декады января», — сообщает «Метеовайб».

Но и это ещё не все. Перед приходом лютых морозов Республику ждут снегопады. С 6 по 9 января, согласно модели ECMWF, основная масса осадков пройдёт по юго-восточной половине Беларуси. Однако траектории циклонов могут ещё немного меняться.

А вот синоптик Дмитрий Рябов прогнозирует на следующие четверг и пятницу (8–9 января) ночные морозы до -15°C. «Днем в четверг – до -8°C, а в пятницу столбик термометра даже в светлое время суток может опуститься до -15°C», — рассказал Рябов.

А что говорит Белгидромет?

К сожалению, государственные метеорологи не радуют белорусов долгосрочными прогнозами. Их официальный максимум — 3 дня. Для этого есть объяснение — долгосрочные прогнозы могут ошибаться, а значит, придётся следить за ними почаще.