Даже до +5°C. В Беларусь идёт теплый фронт, но дойдет не до всех
Жителям по крайней мере одного региона Беларуси стоит готовиться к резкому потеплению. Речь идёт даже не о привычных «калянуля», но и о настоящих весенних плюсовых температурах – до +5°C.
Во всяком случае именно такой уровень тепла не исключили как автор погодного метеоканала «Метеовайб», так и Белгидромет. Но стоит помнить, что потепление будет совсем непродолжительным.
По данным экспертов, в том числе и государственного Белгидромета, 11 февраля тёплый фронт откроет дорогу более тёплой воздушной массе с юго-запада Европы и принесёт значительное потепление.
«Метеовайб» предположил, что в последующие после 11 февраля двое суток «оттепель охватит большую часть страны». Самые высокие температуры нужно ждать по юго-западу, температура может повыситься до +5°С.
«Лишь до северных районов плюсовая температура может не дойти. И в зоне малоподвижного арктического фронта, вдоль которого будут смещаться циклоны, в данном регионе до конца недели пройдут самые интенсивные осадки, а снежный покров увеличится», – предположил синоптик.
А 11 февраля , в среду, днём по северной половине Республики будет небольшой снег, местами слабый гололёд. На дорогах – гололедица.
Ночью температура будет колебаться в пределах -8..-13°С, по востоку до -14..-19°С, по юго-западу -2..-7°С. Днём воздух прогреется до -1..-6°С, а по юго-западу 0..+2°С.
Однако тепло в Беларуси долго не задержится. В выходные, в тылу циклона, температура начнёт падать, и уже в воскресенье, по данным модели ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts – Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды), по северу не исключены двадцатиградусные морозы.
Прогноз от Белгидромета
- 11 февраля (среда): снег, мокрый снег. Ночью от -4°С по юго-западу до -18°С по востоку. Днём 0..-6°С, на западе до +2°С.
- 12 февраля (четверг): осадки (снег, мокрый снег, дождь). Ночью -1..-6°С, по западу 0..+2°С. Днём -3..+4°С.
- 13 февраля (пятница): осадки (мокрый снег, дождь). Ночью -3..+2°С. Днём -2..+5°С, по северу -3..-4°С.