Даже до +5°C. В Беларусь идёт теплый фронт, но дойдет не до всех

Опубликовано: 10.02.2026 12:50 , Обновлено: 10.02.2026

Жителям по крайней мере одного региона Беларуси стоит готовиться к резкому потеплению. Речь идёт даже не о привычных «калянуля», но и о настоящих весенних плюсовых температурах – до +5°C.

Во всяком случае именно такой уровень тепла не исключили как автор погодного метеоканала «Метеовайб», так и Белгидромет. Но стоит помнить, что потепление будет совсем непродолжительным.

По данным экспертов, в том числе и государственного Белгидромета, 11 февраля тёплый фронт откроет дорогу более тёплой воздушной массе с юго-запада Европы и принесёт значительное потепление.

«Метеовайб» предположил, что в последующие после 11 февраля двое суток «оттепель охватит большую часть страны». Самые высокие температуры нужно ждать по юго-западу, температура может повыситься до +5°С.

«Лишь до северных районов плюсовая температура может не дойти. И в зоне малоподвижного арктического фронта, вдоль которого будут смещаться циклоны, в данном регионе до конца недели пройдут самые интенсивные осадки, а снежный покров увеличится», – предположил синоптик.

А 11 февраля , в среду, днём по северной половине Республики будет небольшой снег, местами слабый гололёд. На дорогах – гололедица.

Ночью температура будет колебаться в пределах -8..-13°С, по востоку до -14..-19°С, по юго-западу -2..-7°С. Днём воздух прогреется до -1..-6°С, а по юго-западу 0..+2°С.

Однако тепло в Беларуси долго не задержится. В выходные, в тылу циклона, температура начнёт падать, и уже в воскресенье, по данным модели ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts – Европейский центр среднесрочных прогнозов погоды), по северу не исключены двадцатиградусные морозы.

Прогноз от Белгидромета