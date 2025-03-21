Опубликовано: 21.03.2025 17:46 , Обновлено: 21.03.2025

В Минске в середине мая 2025 года должны открыться танцевальные площадки для пожилых людей. Об этом 21 марта сообщил заместитель председателя Мингорисполкома Андрей Стригельский на совещании по организации досуга пенсионеров.

Такие площадки должны появиться в каждом районе столицы. Власти анонсировали, что там будут регулярно проходить «вечера встреч», передало госагентство «Минск-Новости».

По словам Стригельского, этот проект — «своеобразный подарок» пожилым минчанам в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Он подчеркнул, что открытие танцплощадок — это «дань уважения» пожеланиям старшего поколения, которое «всю жизнь трудилось на предприятиях столицы, вносило вклад в её развитие».

Городские власти пообещали организовать танцевальные вечера «на высоком уровне». Предпочтение отдали площадкам на открытом воздухе — в парках и скверах. Они запланировали приглашать ведущих, подбирать подходящий музыкальный репертуар, организовывать поздравления с праздниками и работу торговых точек.

В Минтруда, в свою очередь, пообещали в скором времени опубликовать адреса будущих танцплощадок.

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