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Опубликовано: 17.04.2025 13:23 , Обновлено: 17.04.2025

Справка, подтверждающая, что вы живы — звучит как анекдот? Вовсе нет. В Беларуси существует официальное нотариальное действие — удостоверение факта нахождения гражданина в живых. Зачем может понадобиться столь странный, на первый взгляд, документ, и как его получить, в эфире одной из радиостанций рассказала нотариус Брестского нотариального округа Лариса Скоклюк.

Как пояснила нотариус, необходимость в таком удостоверении возникает нечасто, но вполне может появиться в нескольких жизненных ситуациях:

Для получения выплат из-за границы . Это, по словам юриста, самый распространённый случай. Законодательство многих стран требует, чтобы лица, получающие пенсии или иные социальные выплаты, но не проживающие на территории этих стран, ежегодно подтверждали, что они живы. Без такого подтверждения выплаты могут приостановить. При спорах об алиментах . Получатель алиментов может нуждаться в доказательстве, что он жив, для продолжения выплат. При спорах о пенсиях и пособиях . Аналогично — для подтверждения своего права на выплаты перед органами соцзащиты или другими структурами.

«То есть тогда, когда факт нахождения гражданина в живых необходимо подтвердить третьим лицам», — резюмировала Скоклюк.

Как получить справку, что живой?

Процедура регламентирована:

Главное условие — человек, факт нахождения в живых которого удостоверяется, должен лично явиться к нотариусу. Необходимо подать нотариусу письменное заявление . Несовершеннолетним требуется личная явка самого ребёнка вместе с его законным представителем (родителем, усыновителем, опекуном, попечителем), который и подаёт заявление. Для недееспособных аналогично — личная явка гражданина вместе с его опекуном, который подаёт заявление от его имени. По итогам процедуры нотариус выдаёт специальное свидетельство об удостоверении факта нахождения гражданина в живых установленной формы.

Нотариус также отметила, что с недавнего времени появилась возможность получить этот документ и в электронном виде. Один экземпляр выдаётся заявителю на его электронный носитель (флешку). Второй электронный экземпляр хранится в информационных системах Белорусской нотариальной палаты. Третий экземпляр создаётся на бумаге и остаётся в деле у нотариуса.

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