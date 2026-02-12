Циклон из Германии несёт в Беларусь «снежные заряды». Когда +5°C сменится -19°C

Опубликовано: 12.02.2026 16:03 , Обновлено: 12.02.2026

Белорусам в предстоящие пятницу и выходные пора готовиться к резким качелям погоды. Уже в ближайшие дни оттепель с дождём и туманами сменится очередным и привычным этой зимой арктическим вторжением. К воскресенью столбики термометров на севере страны рухнут до -19°C. Естественно, что прошедшие к тому времени дожди создадут опасную гололедицу, предупреждают синоптики.

«Сегодня Беларусь продолжит находиться в теплой воздушной массе и в зоне тёплого атмосферного фронта», — сообщает погодный телеграм-канал Nadvorie. В четверг на юго-западе Республики ожидается до +2..+4°C, тогда как северо-восток остаётся в лёгком минусе.

В пятницу Беларусь окажется во власти нового активного циклона, приближающегося с территории Германии через Польшу и страны Балтии. По прогнозам, большую часть страны днём накроет его тёплый сектор — температура поднимется до +1..+4°C, пройдут дожди, морось и туманы.

«Вечером в пятницу центр циклона окажется над севером страны, — уточняют в Nadvorie. — Здесь ожидаются снег/мокрый снег, ночью по Витебской области снег сильный».

По данным Белгидромета, высота снежного покрова на востоке страны уже достигает 45 см, на западе — 15-25 см. Оттепельная погода лишь уплотнит снег, а новые снегопады лишь увеличат высоту сугробов.

Главные риски ближайших дней — на дорогах и тротуарах. В пятницу в отдельных районах Беларуси синоптики прогнозируют туман, гололедицу и налипание мокрого снега на севере.

А когда в субботу утром циклон уйдёт на восток, в Смоленскую область РФ, вслед за холодным фронтом в Беларусь хлынет арктический воздух из Скандинавии. «Днём на фронте снежные заряды, затем начнется понижение температуры до привычных нам -6..-10°», — описывают смену погоды синоптики Nadvorie.

Кульминация похолодания наступит в воскресенье. Республику накроет влажная арктическая воздушная масса. Согласно прогнозу Белгидромета, «температура воздуха минимальная ночью будет от -5°С по югу до -19°С по северу страны». Днём ожидается -5..-12°C, в южных районах местами до -3..-4°C, там же пройдёт снег с метелью.

Так что всего за двое суток температура воздуха в Беларуси может упасть более чем на 20 градусов.