Что значит гало над Минском? Синоптики рассказали, где ждать дожди в начале рабочей недели в Беларуси

Опубликовано: 19.03.2023 13:09 , Обновлено: 19.03.2023

Над Минском заметили уже не такое редкое явление в Беларуси - гало. Это не простл красивый нимб вокруг солнца, но ещё и признак циклона, который находится пока вдалеке от Беларуси. Что принесет?

Гало образуется в перистых или перисто-слоистых облаках и возникает из-за отражения и преломления лучей света на плоских шестигранных ледяных кристаллах. Сами же перистые облака — признак атмосферного фронта, который находится в километрах в 400-800, пояснил эксперт из тг-канал Nadvor’e.

Вот и в Белгидромете обещают в понедельник, 20 марта, повышение давления и влияние фронтального раздела, “смещающегося с Балтийского моря”.

Фронтальный раздел, он же атмосферный фронт - это линия разделения воздушных масс с разными свойствами. Так могут сходиться теплые и холодные массы. В зоне из действия часто возникают большие слоисто-дождевые и кучево-дождевые облака, которые и могут давать осадки.

А это значит, что в Республике в начале рабочей недели будет облачно с прояснениями. И если ночью с воскресенья на понедельник обещают сухую погоду, то днём пройдут дожди. С утра же стоит ждать туман и даже гололедицу, но не везде. Все потому, что температура в ночное время опустится до -4°С по востоку до +4°С по юго-западу страны.

Днём же весна однозначно возьмёт свое, подняв температуру воздуха до +6..+13°С, а в южных и юго-западных районах даже до +15°С.

Что от погоды ждать белорусам во вторник?

По данным сервиса Windy, во вторник, 21 марта, температура над Беларусью будет до +11 по югу и до +5 на севере. В центре, в Минске, обещают около +7. Дожди тоже стоит ждать.