"Что здесь на 85 рублей?" - Белоруска показала платную палату в минском роддоме. У людей возникли вопросы

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Опубликовано: 16.03.2024 16:32 , Обновлено: 16.03.2024

Минчанка показала в TikTok платную палату в роддоме 3-й городской клинической больницы столицы. Некоторые пользователи задались вопросом, за что роженицы должны платить немалые деньги.

На видео автор указала, что пребывание в такой палате стоит 85 белорусских рублей в сутки.

Судя по ролику, за такую сумму роженица получает односпальную кровать, картину над ней, телевизор, журнальный столик с креслом, тумбу, шкаф с микроволновой печью.

Отдельно в палате размещен личный санузел. Там все стандартно: раковина, унитаз, душевая кабинка, контейнеры для мусора.

“Что здесь на 85 рублей??? У нас в Мозыре такие же условия за 9 руб./сутки”, - написала комментатор.

“Не дороговато?” - спросила другая пользовательница.

“Квартира на сутки дешевле”, - заметила другая подписчица.

Некоторые комментаторы обсуждали плюсы и минусы обычных палат: “А мне кажется, лучше поболтать с женщинами, поинтереснее”.

“Ох, лежали вдвоем, ребенок женщины орал сутками, тем самым моему некомфортно было. И для меня ужасно, не спала сутками”, - ответила другая пользовательница.

А что в других роддомах

Платные палаты предоставляют, конечно, и другие роддомы. Например, в Городском клиническом родильном доме № 2 Минска разместили прейскурант с перечнем платных палат. Основное отличие заключается в том, что есть помещения семейного типа, а есть обычные, то есть для одной роженицы или роженицы с ребенком.

Так, например, за палату повышенной комфортности семейного типа в акушерско-физиологическом отделении этого роддома придется платить больше 100 рублей в сутки. А за персональную меньше - около 40 рублей . Кстати, в стоимость включена организация ухода за женщиной и новорожденным.

Похожая ситуация в Гродненском областном клиническом перинатальном центре. За сутки в палате повышенной комфортности “без партнера” придется заплатить около 50 - 60 рублей , “с партнером” - 100 рублей 20 копеек .

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