«Что в этом было плохого?» - Милиция предложила вернуть статью за тунеядство в Беларуси

Опубликовано: 03.02.2024 09:28 , Обновлено: 03.02.2024

Органы внутренних дел выступили за возвращение в белорусское законодательство наказания за тунеядство. Соответствующее предложение милиция намерена внести на рассмотрение Всебелорусского народного собрания, а также направить в законодательный орган, который сформируется после выборов депутатов, которые планируется провести на в единый день голосования, 25 февраля.

Как отметил начальник УВД Гродненского облисполкома Дмитрий Резенков, такая мера, которая применялась в своё время в СССР, позволит, в частности, обеспечить легальным доходом бывших уголовников, сообщило региональное издание “Вечерний Гродно”.

“Что в этом было плохого — законным путем заставить людей работать, приносить пользу в первую очередь себе и своей семье, а во-вторых, — обществу? Чтобы имелись средства к существованию. А не так, как некоторые сейчас: украл, выпил, сел, украл, выпил, сел. За четыре года — пять судимостей”, — пояснил мотивы законодательной инициативы милиции Резенков.

Отметим, что в действующем законодательстве Беларуси понятие “тунеядство” как таковое отсутствует. Вместо него законодатели ввели понятие “не занятые в экономике трудоспособные лица”, которое по сути аналогично понятию тунеядства. Эти категории лиц в Беларуси лишают некоторых значимых льгот, в частности, обязывают оплачивать жилищно-коммунальные услуги не по субсидируемым, а по стопроцентным тарифам.

[info_b]Согласно положениям статьи 41 действующей Конституции Беларуси, принудительный труд в стране запрещен, “кроме работы или службы на основании судебного постановления либо в соответствии с законами о чрезвычайном и военном положениях”.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что в январе этого года Совет министров Беларуси внёс изменения в порядок составления так называемой “базы тунеядцев”. Они затронут индивидуальных предпринимателей, семьи с детьми, а также тех, кто зарабатывает, сдавая в аренду недвижимость или продавая продукцию со своего дачного участка. Посмотрели, кого теперь могут признать “не занятым в экономике” и обязать платить за услуги ЖКХ по стопроцентному тарифу.

Совмин изменил порядок составления «базы тунеядцев». Кому из белорусов придётся платить за ЖКУ по полным тарифам?