Что нужно купить к школе родителям учеников с 1 по 11 класс? Минобразования опубликовало минимальный список

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Опубликовано: 11.08.2025 09:09 , Обновлено: 11.08.2025

Министерство образования в преддверии нового учебного года опубликовало список того, что точно понадобится школьникам для учёбы. Самые внушительные списки, чем нужно успеть закупиться родителям к 1 сентября, традиционно у будущих первоклассников, отдельные списки ведомство составило для средней и старшей школы.

Если родителям малышей, идущих в 1 класс, подобные списки, как правило, вручают заранее, когда они приносят документы в школу, то родителям учеников 2-11 классов список всего необходимого чаще всего озвучивают на первом родительском собрании. В результате многим приходится уже в сентябре докупать то, о чём они сами не подумали, исходя из уже имеющегося опыта.

В этом году Министерство образования решило несколько упростить родителям задачу и заранее опубликовало примерный перечень с минимальным набором всего необходимого не только для первоклашек, но и для учеников 2-4, 5-9 и 10-11 классов.

Разумеется, в каждом из 4 списков, упомянута школьная форма, а точнее одежда делового стиля (юбка, брюки, блузка, сорочка, жакет, жилет, пиджак, сарафан, платье, гольф, джемпер), которая с 1 сентября 2025 года станет обязательной во всех белорусских школах. В качестве рекомендованной обуви для школьников указаны полуботинки и туфли.

Также ученикам всех классов точно потребуется спортивная форма и спортивная обувь, при этом родителям следует учесть, что занятия по физкультуре будут проводиться как в спортивном зале, так и на улице, поэтому ребёнку потребуется не только лёгкая форма, но и спортивный костюм потеплее.

Из общих для всех “предметов первой необходимости” - рюкзак или портфель и основные канцтовары :

синие шариковые ручки (2–10 шт.),

простые карандаши (2–6 шт.),

ластик,

закрытая точилка,

линейка (20 см),

пенал.

В перечнях Минобразования также указано точное количество и вид тетрадей , а также параметры обложек для учебников - они варьируются в зависимости от того, в какой класс идёт ваш ребёнок. Также в ведомстве уточнили, для каких предметов в каждом классе необходимо приобрести контурные карты , а также какими математическими приспособлениями нужно пополнить пенал подросшего школьника в в 3, 4 и 5 классе.

[inf]С полным перечнем основных товаров, рекомендуемых Министерством образования для приобретения родителями к 2025/2026 учебному году, можно ознакомиться на сайте ведомства по ссылке. Там же можно изучить образцы школьных дневников , рекомендованных в этом году.[/inf]

Ранее Telegraf.news рассказал, что Министерство образования объявило о запуске “горячей” линии, на которую в течение ближайшего месяца смогут обратиться родители школьников. Узнали, когда она заработает, куда звонить и по каким вопросам пообещали дать консультацию специалисты.

Минобразования объявило о запуске «горячей» линии для родителей школьников. Когда и куда звонить?