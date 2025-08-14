Минобразования "очень порадовали" результаты мониторинга белорусских школьников - "Способны понимать прочитанное"

Опубликовано: 14.08.2025 09:03 , Обновлено: 14.08.2025

Проректор по научной работе Академии образования Беларуси Ольга Зеленко заявила, что результаты очередного ежегодного мониторинга уровня образования в белоруссикх школах порадовал чиновников Минобразования.

Согласно ее данным, 87% первоклассников на конец учебного года могли читать и даже понимать, о чем читают.

“Результаты этого исследования нас очень порадовали. Мы получили фактологические данные о том, что те буквари, которые используются сейчас в образовательном процессе, действительно помогают детям не просто научиться читать в традиционном смысле этого слова, а читать осознанно”, рассказала Ольга Зеленко, передайте госагентство Белта.

“87% первоклассников на конец учебного года показали способность понимать, осознавать смысл прочитанного, правильно отвечать на вопросы по содержанию текстов”, - похвалилась чиновница.

Также по ее словам, белорусских школьников спросили, почему они посещают мероприятия так называемого “шестого дня” в школах. Ольга Зеленко утверждает, что дети отвечали: “потому что интересно”, “потому что проводят мероприятия в очень разных занимательных, увлекательных формах”.

Проректор Академии образования заявила, что ее порадовала “большая вовлеченность в эти мероприятия Белорусской республиканской пионерской организации, Белорусского республиканского союза молодежи”.

В то же время, чиновница призвала белорусских родителей самих активнее участвовать в мероприятиях в школах по субботам.