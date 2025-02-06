Что делать, если вещь упала в шахту лифта? В ЖКХ белорусам предложили варианты

Опубликовано: 06.02.2025 20:40 , Обновлено: 06.02.2025

Жители многоэтажек нередко сталкиваются с неприятной ситуацией: ключи, телефон или банковская карта выскальзывают из рук и падают в шахту лифта. Минское ЖКХ раскрыло в своём тг-канале, что делать в таких случаях и как не превратить шахту лифта в личное «хранилище сокровищ».

Главное правило — ни в коем случае не пытаться достать упавшую вещь самостоятельно, ведь это опасно для жизни. Даже если в шахту упало что-то очень ценное (ключи от единственной квартиры, дорогое украшение, важный документ), необходимо обратиться за помощью к специалистам.

Как вызвать помощь:

Через кнопку «колокольчик» ? (вызов диспетчера) в кабине лифта.

Позвонить в диспетчерскую по номеру телефона, указанному на информационных табличках в кабине лифта или на официальном сайте обслуживающей организации.

При обращении нужно сообщить полный адрес и контактный телефон. Электромеханик приедет в назначенное время и достанет утерянную вещь, сообщили в ЖКХ.

Как отметили специалисты, чаще всего в шахты лифтов падают деньги, мобильные телефоны, ключи, документы — всё, что помещается в зазор между кабиной и полом подъезда.

В обслуживающей организации заверили, что вернут любую упавшую вещь, вне зависимости от её ценности, даже если это «обычный брелок».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что в ЖКХ решили лишить минчан одного «атрибута комфортной жизни».

В ЖКХ решили лишить минчан одного «атрибута комфортной жизни»