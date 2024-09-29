Что делать, если потеряли трудовую книжку? В Минтруда Беларуси объяснили порядок действий

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Опубликовано: 29.09.2024 14:54 , Обновлено: 29.09.2024

В Министерстве труда и социальной защиты рассказали, что делать в случае, если потеряли трудовую книжку. Оказывается, выход из ситуации есть: нужно всего лишь соблюсти чёткий порядок действий и получить дубликат.

Для того, чтобы получить копию документа, необходимо написать заявление и отдать его нынешнему работодателю. В случае, если человек уволился, заявку нужно принести по последнему месту работы в течение 6 месяцев со дня непосредственного увольнения. При этом дубликат трудовой должны выдать в течение 15 календарных дней, пояснили в Минтруда. Кроме того, там обратили внимание: копию заполняет исключительно наниматель.

С 1 января 2024 года информация о трудовой деятельности работника вносится за период:

с 1 января 2003 года — на основании данных Фонда социальной защиты населения;

до 1 января 2003 года – на основании документов, представляемых работником с предыдущих мест работы.

Можно ли самому исправить ошибку в трудовой?

Ранее в Министерстве труда и социальной защиты объяснили, кто может исправить ошибку в трудовой: старый наниматель, новый или, может, сам работник? Оказывается, этим правом обладает исключительно тот, кто допустил неточность.

Если к моменту обнаружения ошибки организация реорганизована, то исправление должен внести её правопреемник. А вот если организация ликвидирована, то исправить ошибку может и новый наниматель на основании соответствующих документов.

[info_b]В разделе трудовой книжки «Сведения о работе» зачёркивать ранее внесённые неточности запрещено. Ошибки исправляют путём признания их недействительными и внесения правильных записей.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в Департамент государственной инспекции труда обратилась девушка, которую интересовал вопрос: может ли она взыскать с нанимателя среднюю зарплату за задержку трудовой? По её словам, это было первое и единственное место работы. После увольнения, которое произошло 20 июля, ИП не выдал трудовую книжку до сих пор.

Белоруска спросила, может ли взыскать с ИП среднюю зарплату за задержку трудовой книжки. В Минтруда ответили