Что делать, если на работе не дают отпуск из-за "производственной необходимости"? В Минтруда Беларуси объяснили

ℹ️ Полезно

Опубликовано: 06.09.2024 14:32 , Обновлено: 06.09.2024

Консультант главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси Татьяна Рахубо рассказала, что делать, если на работе не дают отпуск из-за "производственной необходимости". В эфире государственного телевидения специалист напомнила, что отдых, прописанный в конституции, — это "святая обязанность" как работодателя, так и нанимателя.

Татьяна Рахубо отметила: если в случае форс-мажора и определённых “производственных обстоятельств” наниматель не может предоставить работнику полный отпуск, то человек имеет право отдохнуть не менее 14 дней. Оставшееся время (при условии, что наниматель даст своё согласие) можно перенести на следующий рабочий год или, по возможности, использовать до конца текущего года.

Также в Минтруда обратили внимание, что в таком случае есть возможность получить денежную компенсацию. Однако её выплатят не за полный отпуск, а за его часть. Так, если человек “отгуляет” как минимум 21 день, оставшееся время могут оплатить. Другими словами, если в контракте прописан трудовой отпуск длительностью, например, 28 дней, то заплатят лишь за 7. Однако и здесь есть нюансы.

“Несовершеннолетним и тем, кто работает во вредных условиях, наниматель обязан ежегодно предоставлять полный отпуск, поскольку деньгами такую работу не компенсируешь”, — отметила Татьяна Рахубо.

Что такое производственная необходимость?

Согласно информации Минтруда, производственной необходимостью признаётся потребность для конкретного нанимателя предотвратить катастрофу, производственную аварию или немедленно устранить их последствия. То же самое касается последствий стихийного бедствия, предотвращения несчастных случаев, простоя, уничтожения или порчи имущества нанимателя или иного имущества и в других исключительных случаях, а также для замещения отсутствующего работника.

Ранее Telegraf.news писал, что в Министерстве труда и социальной защиты Беларуси рассказали, можно ли, находясь в декрете, работать и при этом получать пособие по уходу за ребёнком до 3 лет. Также в ведомстве предупредили что ждёт белорусок или белорусов, если выйти на работу “втихаря” и не предупредить об этом соответствующие службы, которые начисляют социальную выплату.

Можно ли работать в декрете и при этом получать пособие? В Минтруда Беларуси ответили