Число легковушек в очереди на погранпереходе «Брест» почти достигло 3000

Опубликовано: 13.08.2025 12:21 , Обновлено: 13.08.2025

На белорусско-польской границе продолжает расти очередь из легковых автомобилей. По данным на 12:00 13 августа, перед пунктом пропуска «Брест» выезда ожидали 2880 машин.

Как сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси, за минувшие сутки очередь на этом направлении увеличилась. В ведомстве утверждают, что проблема усугубилась из-за медленной работы польских стражей границы.

«Польские контрольные службы погранперехода Тересполь (Брест) за сутки снизили показатель пропуска из Беларуси и приняли на свою территорию 33% легковушек от нормы», — заявили в ГПК.

Очереди из легкового транспорта на литовском направлении тоже есть, но, конечно, не такие как в Бресте . По данным на 12:00:

« Каменный Лог » — 100 авто;

» — 100 авто; « Бенякони » — 40 авто.

Автобусов, ожидающих выезда в Литву, сейчас нет.

А вот многокилометровые очереди из грузовиков по-прежнему сохраняются. Перед двумя литовскими пунктами пропуска въезда в ЕС ожидают суммарно 760 фур , ещё 460 стоят в «Григоровщине» (латвийское направление).

Напомним, сегодня стало известно, что в Латвии подготовили законопроект о запрете пересечения границы с Беларусью нерегулярными автобусами.

Минтранс Латвии предложил запретить нерегулярное автобусное сообщение с Беларусью