Число легковушек в очереди на погранпереходе «Брест» почти достигло 3000
На белорусско-польской границе продолжает расти очередь из легковых автомобилей. По данным на 12:00 13 августа, перед пунктом пропуска «Брест» выезда ожидали 2880 машин.
Как сообщили в Государственном пограничном комитете Беларуси, за минувшие сутки очередь на этом направлении увеличилась. В ведомстве утверждают, что проблема усугубилась из-за медленной работы польских стражей границы.
«Польские контрольные службы погранперехода Тересполь (Брест) за сутки снизили показатель пропуска из Беларуси и приняли на свою территорию 33% легковушек от нормы», — заявили в ГПК.
Очереди из легкового транспорта на литовском направлении тоже есть, но, конечно, не такие как в Бресте . По данным на 12:00:
- « Каменный Лог » — 100 авто;
- « Бенякони » — 40 авто.
Автобусов, ожидающих выезда в Литву, сейчас нет.
А вот многокилометровые очереди из грузовиков по-прежнему сохраняются. Перед двумя литовскими пунктами пропуска въезда в ЕС ожидают суммарно 760 фур , ещё 460 стоят в «Григоровщине» (латвийское направление).
Напомним, сегодня стало известно, что в Латвии подготовили законопроект о запрете пересечения границы с Беларусью нерегулярными автобусами.
Минтранс Латвии предложил запретить нерегулярное автобусное сообщение с Беларусью