Число агроусадеб в Беларуси за 2024 год уменьшилось. А турпоток?

Опубликовано: 16.07.2025 11:08 , Обновлено: 16.07.2025

В Беларуси за год, по подсчётам Национального статистического комитета, количество агроэкоусадеб сократилось на 1001. В 2024 году в стране действовало 1408 таких объектов.

Об этом сообщил портал Office Life со ссылкой на Белстат.

Так, согласно их информации, в начале 2023 года в республике насчитывалось 2409 агроусадеб. В течение прошлого года в действовавших усадьбах отдохнули 427,6 тысячи человек, тогда как в 2022 году 2409 объектов сельского туризма приняли 450,4 тысячи гостей.

В 2021–2022 годах их насчитывалось более 3 тысяч и они принимали около 560 тысяч туристов ежегодно. Уменьшение числа таких объектов ранее связывали с изменениями в законодательстве, которые обязали владельцев проходить перерегистрацию для подтверждения заявленных услуг.

Лукашенко обязал агроэкоусадьбы получать разрешения и запретил создавать более 10 жилых комнат

По информации источника, наибольшее количество агроэкоусадеб зарегистрировано в Минской, Брестской и Гродненской областях.

Напомним, в июне 2025 года Министерство спорта и туризма опубликовало на форуме Национального правового портала проект указа «О развитии агроэкотуризма» и предлагало белорусам его обсудить.

Новость Телеграф