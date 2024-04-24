Чиновники решили «укрупнить» три населённых пункта под Минском. Каких и зачем?

Опубликовано: 24.04.2024 15:37 , Обновлено: 24.04.2024

Минский районный Совет депутатов решил расширить границы трёх населённых пунктов в пригороде столицы. Об этом сообщили на сайте Национального правового интернет-портала.

Согласно решению районного Совета депутатов «Об изменении границ сельских населенных пунктов Минского района» к трём населённым пунктам в Минском районе должны присоединить дополнительные территории земли. А именно:

20,3962 га к агрогородку Колодищи Колодищанского сельсовета;

183,5025 га к деревне Околица Острошицко-Городокского сельсовета;

0,1788 га к деревне Ельница Новодворского сельсовета.

Как сообщили в Совете депутатов, изменение границ этих населённых пунктов потребовалось “для включения в их черту строящихся жилых домов”.

Таким образом Минский район прирастёт на 204, 0775 га.

Соответствующее решение было принято ещё 12 апреля. Оно вступит в силу после его официального опубликования.

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