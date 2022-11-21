Чиновники пообещали сделать «транспортные хабы» еще у трех станций метро в Минске

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Опубликовано: 21.11.2022 11:34 , Обновлено: 21.11.2022

Глава предприятия «Столичный транспорт и связь» Юрий Супранович в эфире гостелеканала СТВ сообщил, что в Минске возле трех станций метро планируют создать специальные «транспортные хабы».

Это специально обустроенные «карманы» для общественного транспорта. Они отделены от общих инженерными сооружениями. Такие уже есть возле станций метро «Могилевская» и «Каменная горка».

Фото: «Минск-Новости»

Еще три «хаба» планируют организовать возле «Малиновки», «Уручья» и «Слуцкого гостинца».

По словам Супрановича, это позволит «упорядочить движение личного и общественного транспорта и обеспечить комфорт и безопасность пассажиров».

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