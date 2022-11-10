Чиновники рассказали, почему в Минске закрыли мост через месяц после открытия

Опубликовано: 10.11.2022 10:44 , Обновлено: 10.11.2022

В Минске пешеходный мост через Свислочь рядом с улицей Зыбицкого закрыли чуть меньше, чем через месяц открытия. Чиновники рассказали, что с ним происходит.

“В связи с проведением строительно-монтажных работ по устройству навесной конструкции в рамках реализации объекта и обеспечения безопасности временно перекрыто движение по пешеходному мосту”, — передает слова чиновников агентство “Минск-Новости”. Обещают, что откроют мосттснова 25 ноября.

Этот мост запланировали ещё в 2019 году. Построили и открыли в октябре 2022 года. Проективровли его Varabyeu Partners, и уже после открытия стали называть “Ржавым” из-за внешнего вида. Все дело в том, что его возвели из кортеновой стали ржавого цвета (хотя на самом деле это специальное покрытие).