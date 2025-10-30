Четыре вуза позвали учиться «работающих и амбициозных» белорусов. Когда нести документы?

Опубликовано: 30.10.2025 09:40 , Обновлено: 30.10.2025

Четыре белорусских вуза готовятся к очередному этапу вступительной кампании - приёму документов на заочную форму обучения. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия назвали это "шансом для работающих и амбициозных" белорусов - "молодых, целеустремлённых и энергичных".

Речь об аграрных вузах Беларуси:

Белорусская государственная сельскохозяйственная академия,

Белорусский государственный аграрный университет,

Витебская государственная академия ветеринарной медицины,

Гродненский государственный аграрный университет.

Приёмная кампания для тех, кто хочет учиться там заочно (платно или за счёт бюджетных средств), стартует 15 ноября 2025 года и продлится до 5 декабря. С 6 по 15 декабря пройдёт вступительные экзамены (по белорусскому или русскому языку и двум профильным предметам), а до 20 декабря будет проводиться зачисление абитуриентов.

Что касается аграрных колледжей (то есть ссузов), в них приём документов на заочную форму обучения завершится 30 ноября. Чтобы поступить туда, достаточно подать документы, а экзамены сдавать не придётся - отбор проводят по общему конкурсу среднего балла аттестата.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия предложили руководителям сельхозорганизаций использовать заочное обучение для того, чтобы “качественно повысить уровень кадрового состава организаций” после завершения основных сельскохозяйственных работ в полях.

“Заочная форма позволяет совмещать учёбу с работой, не прерывая производственный процесс. Министерство сельского хозяйства и продовольствия приглашает молодых, целеустремлённых и энергичных поступать в аграрные вузы и колледжи. Современное сельское хозяйство — это высокие технологии, наука, экспорт и устойчивое развитие. И именно такие специалисты станут основой его будущего”, - заявили в профильном ведомстве.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Президент Беларуси Александр Лукашенко в этом месяце подписал указ о повышении ежемесячных доплат некоторым работникам агропромышленного комплекса. Речь именно о молодых специалистах сельхозорганизаций с высшим и средним специальным образованием. Специальную доплату им выплачивают в течение двух лет со дня заключения трудового договора (контракта).

До 409,5 рубля в месяц. Лукашенко в 2 раза поднял доплаты одной категории белорусов