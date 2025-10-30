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Четыре вуза позвали учиться «работающих и амбициозных» белорусов. Когда нести документы?

Четыре вуза позвали учиться «работающих и амбициозных» белорусов. Когда нести документы?
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Четыре белорусских вуза готовятся к очередному этапу вступительной кампании - приёму документов на заочную форму обучения. В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия назвали это "шансом для работающих и амбициозных" белорусов - "молодых, целеустремлённых и энергичных".

Речь об аграрных вузах Беларуси:

  • Белорусская государственная сельскохозяйственная академия,
  • Белорусский государственный аграрный университет,
  • Витебская государственная академия ветеринарной медицины,
  • Гродненский государственный аграрный университет.

Приёмная кампания для тех, кто хочет учиться там заочно (платно или за счёт бюджетных средств), стартует 15 ноября 2025 года и продлится до 5 декабря. С 6 по 15 декабря пройдёт вступительные экзамены (по белорусскому или русскому языку и двум профильным предметам), а до 20 декабря будет проводиться зачисление абитуриентов.

Что касается аграрных колледжей (то есть ссузов), в них приём документов на заочную форму обучения завершится 30 ноября. Чтобы поступить туда, достаточно подать документы, а экзамены сдавать не придётся - отбор проводят по общему конкурсу среднего балла аттестата.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия предложили руководителям сельхозорганизаций использовать заочное обучение для того, чтобы “качественно повысить уровень кадрового состава организаций” после завершения основных сельскохозяйственных работ в полях.

“Заочная форма позволяет совмещать учёбу с работой, не прерывая производственный процесс. Министерство сельского хозяйства и продовольствия приглашает молодых, целеустремлённых и энергичных поступать в аграрные вузы и колледжи. Современное сельское хозяйство — это высокие технологии, наука, экспорт и устойчивое развитие. И именно такие специалисты станут основой его будущего”, - заявили в профильном ведомстве.

Ранее Telegraf.news рассказал, что Президент Беларуси Александр Лукашенко в этом месяце подписал указ о повышении ежемесячных доплат некоторым работникам агропромышленного комплекса. Речь именно о молодых специалистах сельхозорганизаций с высшим и средним специальным образованием. Специальную доплату им выплачивают в течение двух лет со дня заключения трудового договора (контракта).

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