Чехия перестала принимать почтовые отправления в Беларусь

Опубликовано: 05.12.2025 10:35 , Обновлено: 05.12.2025

Официальный оператор почтовой связи в Чехии Česká pošta перестал отправлять почту в Беларусь. Страну официально включили в список стран, в которые временно приостановлен приём международных отправлений, с 1 декабря.

Ограничения затрагивают все типы почтовых отправлений в Беларусь, то есть из Чехии в Беларусь пока нельзя отправить не только посылку, но даже обычное письмо или открытку. Как указано на сайте почтового оператора, включение в список бессрочное - “до дальнейшего уведомления”.

В компании своё решение объяснили двумя причинами - нехваткой транспортных мощностей и действующими логистическими ограничениями на международные перевозки.

Кстати, на сайте Белпочты в официальном списке стран, куда осуществляется приём международной почты, Чехия пока фигурирует. Однако сам перечень в последний раз обновляли 11 ноября 2025 года, так что желающим отправить посылку или письмо в Чехию следует учесть этот нюанс.

Ранее Telegraf.news рассказал, что недавно почтовая служба Дании официально объявила о прекращении доставки письменной корреспонденции. Виной тому резкое падение спроса: объем традиционных писем, пересылаемых почтой, за последние 25 лет сократился более чем на 90%.

В Дании почта прекращает доставку писем