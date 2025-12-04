В Дании почта прекращает доставку писем

Опубликовано: 04.12.2025 09:13 , Обновлено: 04.12.2025

Датская почтовая служба официально объявила о прекращении доставки письменной корреспонденции. Виной тому резкое падение спроса: объем традиционных писем, пересылаемых почтой, за последние 25 лет сократился более чем на 90%.

Изменения в работе почтовой службы Дании, история которой насчитывает более 400 лет, точно заметят не только местные жители, но и туристы. С отказом от почтовой доставки писем страна лишится одного из своих культурных символов, хорошо знакомых туристам и считающихся достопримечательностью любого города - традиционных красных почтовых ящиков. Местные власти страны уже заявили, что их вскоре начнут демонтировать по всей стране. Часть из более чем 1500 ящиков будет в последствии выставлена в качестве экспонатов в музеях.

Впрочем, совсем уже отказываться от почтовой службы Дания не намерена. Согласно официальному заявлению, почтовый оператор PostNord Denmark продолжит доставлять посылки, переориентировав свою бизнес-модель на экспресс-логистику. Того требует резкий рост объемов интернет-торговли.

Что же до традиционных бумажных писем, датчан не лишат возможности их отправлять, просто теперь им придется пользоваться услугами филиалов других частных компаний. Ещё в 2024 году в стране вступил в силу новый почтовый закон, который открыл рынок по доставке почтовой корреспонденции частным компаниям. Одновременно с этим почтового оператора лишили действовавшей до сих пор льготы на уплату НДС, что привело к росту почтовых расходов, передало британское издание Daily Mail.

Именно это - отмену льготы по НДС - а не “естественный” уход в “цифру”, в самой Дании чиновники называют главной причиной того, что люди стали слать меньше бумажных писем. Так, чтобы отправить обычное письмо, датчанам теперь приходится платить не менее 29 датских крон, что в эквиваленте составляет более 13 рублей (для сравнения, в Беларуси стоимость пересылки простого письма по стране составляет всего 86 копеек, а за границу - 2,7 рубля).

Впрочем, общая тенденция такова, что цифровые альтернативы, действительно, заменяют традиционные письма. Этот сдвиг заметен и в других странах Европы. Согласно отчёту Федерального сетевого агентства, количество отправленных писем неуклонно снижается, а подавляющее большинство из них (около 95%) сейчас поступает от корпоративных клиентов, таких как компании и государственные учреждения. Частная же переписка составляет лишь небольшую часть почтовой корреспонденции.