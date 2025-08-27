"Чего ты лезешь в тюрьму?" — Глава Минлесхоза Беларуси напомнил директорам, что "плохо заканчивается для всех"
Министр лесного хозяйства Александр Кулик на заседании коллегии 27 августа призвал директором лесхозов "воздержаться от принятия бездумных решений".
Так, согласно сообщению пресс-службы, он отметил, что у него есть много вопросов, “которые не поддаются здравому смыслу”.
Министр привел пример, что сейчас ведут следствие в отношении одного из руководителей, который “скрыл факт произошедшего лесного пожара”.
“Вот просто подниму его и спрошу: чего ты лезешь в тюрьму?! Никогда на уровне министерства мы не наказывали руководителей за сами пожары, если такие случаи и были, то только за непринятие должных мер реагирования”, - возмутился он.
В связи с этим Кулик призвал директоров лесхоза и их подчиненных не принимать “бездумные” решения, особенно “воздержаться от внесения ложных сведений”. И напомнил, что “это заканчивается плохо для всех”.
Ранее Telegraf.news писал, что Александр Кулик потребовал ежемесячно проводить анализ минимальной и максимальной зарплаты отдельных категорий работников лесной промышленности. В отдельных случаях в министерстве потребовали «принимать меры по повышению» заработных плат.
Глава Минлесхоза потребовал ежемесячный анализ зарплат этих работников. Кому предложили повысить?