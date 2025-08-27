"Чего ты лезешь в тюрьму?" — Глава Минлесхоза Беларуси напомнил директорам, что "плохо заканчивается для всех"

Опубликовано: 27.08.2025 18:02 , Обновлено: 27.08.2025

Министр лесного хозяйства Александр Кулик на заседании коллегии 27 августа призвал директором лесхозов "воздержаться от принятия бездумных решений".

Так, согласно сообщению пресс-службы, он отметил, что у него есть много вопросов, “которые не поддаются здравому смыслу”.

Министр привел пример, что сейчас ведут следствие в отношении одного из руководителей, который “скрыл факт произошедшего лесного пожара”.

“Вот просто подниму его и спрошу: чего ты лезешь в тюрьму?! Никогда на уровне министерства мы не наказывали руководителей за сами пожары, если такие случаи и были, то только за непринятие должных мер реагирования”, - возмутился он.

В связи с этим Кулик призвал директоров лесхоза и их подчиненных не принимать “бездумные” решения, особенно “воздержаться от внесения ложных сведений”. И напомнил, что “это заканчивается плохо для всех”.

Ранее Telegraf.news писал, что Александр Кулик потребовал ежемесячно проводить анализ минимальной и максимальной зарплаты отдельных категорий работников лесной промышленности. В отдельных случаях в министерстве потребовали «принимать меры по повышению» заработных плат.

Глава Минлесхоза потребовал ежемесячный анализ зарплат этих работников. Кому предложили повысить?