«Чего там толпиться?» - Видео школьной линейки в Минске с родителями за забором вызвало горячие споры в TikTok

🎥 Видео

Опубликовано: 02.09.2025 11:30 , Обновлено: 02.09.2025

Видео школьной линейки в средней школе №226 в жилом микрорайоне Минск-Мир за сутки набрало больше 111 тыс. просмотров в TikTok. Всё из-за того, что родителей и родственников школьников не пустили на территорию учебного заведения на время торжественной линейки, из-за чего за мероприятием им пришлось наблюдать из-за забора. Зрители видеоплатформы отметили неоднозначность ситуации, но в своих оценках разделились на два противоположных лагеря.

“Не знаю, везде так или нет - на территорию школы родителям заходить запрещено. Поэтому у нас за забором была такая вот тусовка”, - показала кадры с первой школьной линейки одна из мам и предложила зрителям дать оценку новой практике.

“На 1 сентября могли бы и пустить”

Ролик очень быстро попал в тренды белорусского сегмента и меньше чем за сутки собрал больше 111 тыс. просмотров. Некоторые комментаторы отметили, что со всеми последними школьными нововведениями - запретом на пользование телефонов, введением пропускного режима и запрета на беспрепятственный доступ родителей в здание, белорусские школы постепенно превращаются в “закрытое учреждение”, а праздник 1 сентября “теряет свой праздничный смысл”, особенно для первоклашек. Кто-то и вовсе усмотрел в этой практике “вопиющее нарушение” Кодекса о браке и семье, которым белорусам гарантировано, что родители имеют право принимать активное участие в обучении и воспитании детей.

“Ну, на 1 сентября могли бы и пустить”, - посетовал один из зрителей.

Кстати, автор ролика не уточнила, не пускали ли на территорию школы родителей учеников всех классов, включая первоклассников. На кадрах видно, что рядом с детьми находятся не только одетые в строгом деловом стиле педагоги и сотрудники администрации школы, но и достаточно много взрослых в повседневной одежде, возможно, их родители.

Судя по комментариям, подобная картина у школьных стен в 1 сентября - не единичный случай. Судя по всему, такая практика распространена главным образом в крупных городских школах с большим количеством учащихся и с ограниченной по площади территорией, которая попросту физически не сможет вместить всех желающих без повышенных рисков для безопасности.

Многие зрители посчитали, что именно заботой о безопасности малышей и были обусловлены меры, принятые администрацией этой конкретной школы.

“Двор же маленький! Забор прозрачный - вы и так все видите”, - заметил один из зрителей.

“Учеников 1000+, пришла мама, папа, бабушка, дедушка, тётя… и собралась “тусовка” в 6000. Внезапно портится погода, Немигу 1999 г. забыли? Всё это делается для безопасности детей”, - напомнил о печальном исходе развлекательного массового мероприятия в центре Минска. Тогда в результате давки погибли 53 человека.

“Безопасность прежде всего”

Достаточно большое число комментаторов в целом посчитало логичной, нормальной и обоснованной такую практику ограниченного допуска родственников на торжественные линейки, отметив, что в противном случае “родителей идёт больше чем детей”.

“Если первый раз в первый класс, то тогда понятно, а остальным родителям, чего там толпиться?” - задался вопросом один из зрителей.

“На территории мы были на линейке, а вот в школу не пустили… Думаю правильно, безопасность прежде всего”, - поддержала его другая.

Некоторые также отметили психологический аспект “взрослости” школьников, которым, по мнению сторонников этой точки зрения, с первого дня нового учебного года нужно прививать самостоятельность в школе.

“Если честно я не совсем понимаю, хоть тапками меня закидайте, для чего на 1 сентября толпы родителей? Первоклашки! Это понятно! А остальные мамы и папы, дедушки и бабушки, тёти и дяди, друзья и подруги. Ну, может быть, ещё в 5 классе прийти поддержать ребёнка, потому как новая школа начинается, новый учитель или перевели ребёнка в новую школу, что бывает не часто и не со всеми учениками в школе. И то, это индивидуально и не всегда является необходимостью. Для чего эти толпы на линейке? Что бы радость или печаль разделить? Так там есть с кем радостью поделиться”, - высказала своё мнение ещё одна мама.

“А что вы там хотели увидеть? Наша пошла в 4 класс. С утра нарядили и отправили в школу. А сами на работу. Встретимся вечером”, - написала другая.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в Брестском государственном техническом университете (БрГТУ) на торжественной линейке представили нового студента-«первокурсника» — человекоподобного робота по имени Брестик. Видео с мероприятия опубликовал Брестский горисполком.

В брестском университете представили робота-первокурсника — «Я ваш символ знаний»