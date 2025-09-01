🎥 Видео

Опубликовано: 01.09.2025 12:59 , Обновлено: 01.09.2025

В Брестском государственном техническом университете (БрГТУ) на торжественной линейке представили нового студента-«первокурсника» — человекоподобного робота по имени Брестик. Видео с мероприятия опубликовал Брестский горисполком.

Ведущие мероприятия назвали его «особенным первокурсником» и рассказали, что он поступил в вуз без экзаменов.

Сам робот также выступил перед собравшимися. «Я ваш символ знаний, будущего и единства. И я рад быть частью вашей университетской семьи», — сказал он, после чего поприветствовал студентов поднятой рукой под аплодисменты.

Со сцены не сообщили, где робот был сделан и «прошел сложнейшую сборку».

Внешне Брестик похож на модели гуманоидных роботов китайской компании Unitree Robotics, в частности с Unitree G1. На сайте изготовителя модель EDU для учреждений образования оценена в 228 900 рублей ($77 тысяч). Цены на версии Basic, в свою очередь, стартовали от $16 тысяч.

Unitree Robotics является одним из мировых лидеров в производстве четвероногих роботов-собак, а в последнее время активно развивает направление человекоподобных андроидов.

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