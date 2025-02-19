Цена — 3 копейки в месяц. "Белтелеком" разрешил почти бесплатно смотреть 6 каналов с кино и сериалами

Опубликовано: 19.02.2025 16:16 , Обновлено: 19.02.2025

Национальный оператор электросвязи "Белтелеком" объявил 99%-ную скидку для новых абонентов. Акция распространяется на пакет "Премиум", который включает в себя 6 рейтинговых телеканалов с кино и сериалами. В пресс-службе организации отметили, что акционное предложение продлится до конца 2025 года.

Так, если подключиться на “Премиум” до 31 декабря 2025 года, пользователи «Белтелекома» получат ряд телеканалов почти бесплатно — всего за 3 копейки в месяц. Правда, нюанс заключается в том, что такая цена предусмотрена лишь на протяжении первых 60 дней после оформления договора. По окончании акции пакет будет стоить 3,5 рубля.

В него входят такие телеканалы, как:

“Кинопремьера”; “Родное кино”; “Киносемья”; “Муви ТВ”; “Киноман”; “Мир сериала”.

[info_b] В пресс-службе добавили, что подключить пакет «Премиум» можно в кабинете пользователя, сервисном центре или приложении «Мой Белтелеком». За более подробной информацией попросили обращаться по номеру 123. [/info_b]

Какие каналы появились недавно?

В среду, 19 февраля, национальный оператор электросвязи “Белтелеком” сообщил о запуске 5 новых телеканалов в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в базовом пакете “Канапа ТВ” Smart Zala. Правда, в пресс-службе предприятия уточнили: вещание будет происходить в тестовом режиме, то есть временно. Более конкретных сроков, увы, не привели.

Так или иначе, с сегодняшнего дня в Zala белорусам доступны новые телеканалы, первый из которых — «Здоровое телевидение» (кнопка 136). В «Белтелекоме» обратили внимание, что он предусматривает контент на медицинскую тематику и доступен в дополнительном пакете «Познавательный», расширенных пакетах Zala IPTV, а также базовом пакете «Канапа ТВ» Smart Zala.

Второй телеканал под названием «Ретро» , который можно найти на кнопке 147, включает в себя фильмы и телепрограммы отечественного и зарубежного производства XX века. Транслируется в дополнительном пакете «Для души», расширенных пакетах Zala IPTV , а также пакете «Канапа ТВ» Smart Zala.

Третий телеканал — «ЕвроКино» — расположился на кнопке 61 и готов предоставить белорусам премьеры, культовые фильмы и репортажи с европейский кинофестивалей, [link href=“https://beltelecom.by/news/main/na-lyuboy-vkus-v-zala-poyavilis-novye-telekanaly” target=“_blank” rel=“noopener”] заверили [/link] в «Белтелекоме». Его вещание также предусмотрено в тестовом формате (доступен в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в базовом пакете «Канапа ТВ» Smart Zala).

На кнопке 75 с 19 февраля начал вещание телеканал «Зоопарк» , который на предприятии описали как «современный, впечатляющий, фантастический, эксцентричный и познавательно-развлекательный». Ожидается, что он будет знакомить зрителей с жизнью животных в дикой природе. Ну и в завершение идёт телеканал для автолюбителей «Драйв» — его можно найти, если нажать кнопку 115.

Ранее Telegraf.news писал, что «Белтелеком» объявил о запуске телеканала «viju TV1000 Драма» в расширенных и базовых пакетах Zala IPTV, а также в базовом пакете «Канапа ТВ» Smart Zala. Вместе с тем с 3 февраля прекратилось вещание ещё двух каналов, которые ранее транслировали в тестовом режиме.

«Белтелеком» прекратил показывать 2 канала и запустил 1 новый. На какой кнопке пообещали «мир чувств и признаний»?