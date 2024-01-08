БелЖД сообщила об отмене поездов на 4 дня

💼 Официально

Опубликовано: 08.01.2024 13:55 , Обновлено: 08.01.2024

Белорусская железная дорога сообщила, что на два дня в январе и еще на два – в феврале будут отменены некоторые поезда. В качестве причины указала производство плановых работ по ремонту железнодорожного моста.

По информации БелЖД, ремонт будет проходить на перегоне Друть-Вендриж, на участке Могилев-Осиповичи 23-24 января и 20-21 февраля. В эти дни запланировали отмену из обращения:

поезда № 742/741 Минск-Могилев отправлением из Минска в 6:55, из Могилева – в 15:33;

поезда № 879/880 Могилев-Солигорск отправлением из Могилева в 6:16, из Солигорска – в 17:20.

Кроме того, по информации БелЖД, в указанные дни поезд №744 Минск-Могилев будет отправляться со станции Минск-Пассажирский в 16:55 (вместо 15:26) и прибывать на станцию Могилев-1 в 20:13 (по графику – в 18:17). Также 24 января и 21 февраля 2024 года поезд № 744/745 Могилев-Минск отправится со станции Могилев-1 в 7:20 (вместо 6:58) и прибудет на станцию Минск-Пассажирский в 10:43 (по графику – в 9:42). Эти поезда будут следовать измененным маршрутом через станцию Орша-Центральная (без высадки и посадки пассажиров на промежуточных станциях).

Производство упомянутых ремонтных работ также повлечет изменение расписания и маршрутов отдельных поездов региональных линий экономкласса на участке Осиповичи – Могилев, уточнили на официальном ТГ-канале Белорусской железной дороги.

Минувшим летом Телеграф писал, что, по информации пресс-службы белорусской железной дороги, некоторые поезда региональных линий не будут прибывать и отправляться со станции «Институт Культуры».

На 16 месяцев. БелЖД поменяла станцию отправления некоторых электричек в Минске