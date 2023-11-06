Будет ли тепло в Беларуси 7 ноября? Синоптики рассказали, что ждать от "неустойчивых воздушных масс" в ближайшие дни

Опубликовано: 06.11.2023 13:40 , Обновлено: 06.11.2023

Специалисты Белгидромета опубликовали новый прогноз погоды на 7-9 ноября. Судя по нему, нас ожидает типичная (?) ноябрьская погода. Когда и где синоптики спрогнозировали заморозки, а кому более-менее повезет с температурой?

Так, во вторник 7 ноября погоду в Беларуси “будет определять неустойчивая воздушная масса”, а “ночью скажется влияние фронтального раздела”, сообщили в Белгидромете.

Синоптики спрогнозировали, что будет облачно с прояснениями. На большей части страны — кратковременные дожди. Также ночью и утром жители могут застать небольшой туман.

А вот ветер эксперты ожидают юго-западный умеренный, местами порывистый.

Что касается температуры, то ночью пообещали +3..+9°С, днем — +8..+13°С. Вот прогноз на день с сайта pogoda.by по областным центрам и Минску:

Брест — +11..+13°С;

Витебск — +9..+11°С;

Гомель — +10..+12°С;

Гродно — +9..+11°С;

Минск — +9..+11°С;

Могилев — +9..+11°С.

По словам метеорологов, 8-9 ноября на погоду также повлияют “неустойчивые воздушные массы” с Западной Европы.

Так, в среду почти ничего не изменится: облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди, слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью 0..+7°С, днем +6..+12°С.

А в четверг, кроме прочего названного, белорусы могут столкнуться и с гололедом. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха ночью +1..+6°С, а вот при прояснениях может быть до -2°С. Днем же воздух должен прогреться до +5..+11°С.

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