Будет ли еще снег? Синоптики пообещали белорусам от -10°С до +14°С на выходных

Опубликовано: 17.03.2023 10:49 , Обновлено: 17.03.2023

В предстоящие выходные в Беларуси обойдется без погодных аномалий, свидетельствует прогноз от Белгидромета. Погода в ближайшие два дня будет соответствовать мартовской норме: морозные ночи будут сменяться плюсовой температурой днем. А снег еще будет?

По данным Белгидромета, в выходные, 18 и 19 марта, погода будет по-прежнему обуславливаться областью повышенного атмосферного давления. В результате белорусов ждет переменная облачность, но существенных осадков не предвидится.

В Белгидромете предупредили, что в ночь на субботу, 18 марта , на дорогах в северо-восточных районах страны сохранится гололедица. Ожидаются слабые туманы и умеренный ветер.

В субботу, 18 марта, по всей стране будет преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха опустится до +1°С на юго-западе страны и до -10°С в восточных районах. Днем воздух прогреется до +4..+10°С на востоке и до +12°С на юго-западе.

В воскресенье, 19 марта, будет также преимущественно без осадков, а температуру продолжит расти. Так, ночью будет от +2°С на юго-западе до -8°С на северо-востоке, а днем температура воздуха достигнет +5..+12°С на северо-востоке и +14°С на юго-западе. Туманы по утрам и гололед сохранятся.