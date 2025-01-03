"Будем откровенны" - Лукашенко рассказал, почему в Беларуси не заметили Год качества

Опубликовано: 03.01.2025 12:43 , Обновлено: 03.01.2025

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече со своими доверенными лицами на предстоящих выборах главы государства 3 января рассказал, почему в стране, по его мнению, не заметили Год качества, которым, напомним, был объявлен прошедший 2024-й.

“Будем откровенны, Год качества у нас прошел - мы, вроде бы, его и не заметили. Да, надо покритиковать СМИ, что они мало внимания уделяли. Но жизнь не предлагала СМИ эти вопросы, вот в чем проблема”, - считает Лукашенко.

Он рассказал, что поручил главе своей администрации подготовить два указа: первый - о пятилетке качества, второй - о благоустройстве Беларуси. “Есть определенная белорусская формальность: як-небудзь будзе. Не будзе як-небудзь, будзе як трэба”, - сказал глава государства.

Фото: president.gov.by

“Люди должны знать, что же такое благоустройство, что надо сделать в процессе благоустройства. Работы море, мы должны вылизать страну. Это большие деньги, будем откровенны”, - [link href=“https://belta.by/president/view/ne-budze-jak-nebudz-budze-jak-treba-lukashenko-pojasnil-pochemu-objjavil-pjatiletku-kachestva-i-god-686673-2025/” target=“_blank” rel=“noopener”] передало [/link] его слова госагентство БелТА.

По мнению Лукашенко, благоустройство страны “надо дошлифовать”. “Нужна четкая исполнительная дисциплина. Надо просто исполнять то, о чем мы договаривались. Это касается и вас, и чиновников в правительстве, Администрации президента и так далее”, - добавил он.

Ранее Telegraf.news писал, что Лукашенко в своем новогоднем обращении к белорусскому народу объявил начавшийся 2025 год Годом благоустройства страны. «Следующая пятилетка в нашей стране будет пятилеткой качества. Каждый ее год мы посвятим одному важнейшему направлению. Начнем с Года благоустройства страны», — сказал он, назвав главной целью «повышение качества жизни людей».

Лукашенко объявил 2025-ый Годом благоустройства Беларуси